По их данным, на охрану энергетических объектов Киевской области направили 900 миллионов гривен, но 800 миллионов из них разворовали — это около 1,46 миллиарда рублей.

Именно поэтому, по информации СМИ, инфраструктура так и не защитилась от ударов, а украинские власти предпочли закрыть информацию о разрушениях.

Ранее бывший пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что коррупция стала основой экономики Украины, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

