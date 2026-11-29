На Украине заявили о хищении 90% средств, выделенных на защиту энергетики
Запрет президента Украины Владимира Зеленского на публикацию данных о последствиях атак по украинской критической инфраструктуре связан с расхищением бюджетных денег, пишут украинские СМИ.
По их данным, на охрану энергетических объектов Киевской области направили 900 миллионов гривен, но 800 миллионов из них разворовали — это около 1,46 миллиарда рублей.
Именно поэтому, по информации СМИ, инфраструктура так и не защитилась от ударов, а украинские власти предпочли закрыть информацию о разрушениях.
Ранее бывший пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что коррупция стала основой экономики Украины, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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