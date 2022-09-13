В Херсонской ВГА призвали отодвинуть линию фронта в сторону Николаева

Линию боевого соприкосновения следует отодвинуть от Херсонской области, чтобы обезопасить жителей региона. Об этом заявил заместитель руководителя военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов в беседе с РИА Новости.

Стремоусов: ВСУ потеряли на херсонском направлении более 3500 человек

«Нужно отодвинуть фронт в сторону Николаева, чтобы обеспечить безопасность жителей Херсонщины и прекратить обстрелы», — отметил чиновник.

Стремоусов подчеркнул, что область «под замком» у российских сил, противник не сумеет отбить ее, сообщает телеканал «360».

«Линия фронта постепенно усиливается. Легкого пути не будет», — добавил замглавы ВГА.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВоенныеСпецоперацияРегионыУкраина
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры