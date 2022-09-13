В Херсонской ВГА призвали отодвинуть линию фронта в сторону Николаева
Линию боевого соприкосновения следует отодвинуть от Херсонской области, чтобы обезопасить жителей региона. Об этом заявил заместитель руководителя военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов в беседе с РИА Новости.
«Нужно отодвинуть фронт в сторону Николаева, чтобы обеспечить безопасность жителей Херсонщины и прекратить обстрелы», — отметил чиновник.
Стремоусов подчеркнул, что область «под замком» у российских сил, противник не сумеет отбить ее, сообщает телеканал «360».
«Линия фронта постепенно усиливается. Легкого пути не будет», — добавил замглавы ВГА.
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