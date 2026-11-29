Экономист высказался о вероятности введения 13-й пенсии в России
В России не стоит ждать 13-ю пенсию, такое предложение, по мнению экономиста Михаила Беляева, остаётся неосуществимым. Своё мнение он высказал в разговоре с «Лентой.ру».
«Конечно, хорошо, если бы на это нашли деньги. Пенсионеры бы вышли на рынок, порадовали бы себя, детей. Но это совершенно несбыточный сценарий, который поднимают каждый год. И каждый год одним и тем же заканчивается», — заметил Беляев.
Причину эксперт назвал простую: в бюджете на подобную выплату средства не предусмотрены, поэтому ввести её сейчас нереально.
Ранее председатель президиума центрального правления Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России» Валерий Рязанский заявил в пресс-центре НСН, что семь‑восемь лет назад в России было достаточно большое число работающих пенсионеров — порядка 14-15 миллионов человек, сейчас их 7,5-8 миллионов.
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