«Не отбивают»: Взятие Угледара открывает России путь на Запорожье, ВСУ «укрепляются»

Российские силы взяли под контроль Угледар и готовятся двигаться вперед с «флангов», ВСУ усиливают оборону на востоке ДНР.

Вооруженные силы РФ взяли под контроль город Угледар в Донецкой народной республике. Об успешном завершении операции отчитались в Минобороны РФ 3 октября.

Отмечается, что город был взят в результате решительных действий подразделений группировки войск «Восток». О начале городских боев в Угледаре глава ДНР Денис Пушилин сообщил 25 сентября, через несколько дней присутствие ВС РФ в городе признали украинские власти.

Пушилин: Планы по восстановлению Угледара будут после разминирования

В интернете появились первые видеокадры с панорамным видом населенного пункта. На них видна юго-западная часть города, за которую шли бои последнее время. Также виднеются разрушенные и обгоревшие многоэтажные дома и частные постройки. Людей и техники не наблюдается.

Вооруженные силы Украины на протяжении многих лет формировали в Угледаре подземные многокилометровые укрытия и переходы, сообщил в Telegram глава Донецкой народной республики Денис Пушилин. По его словам, подземные укрытия и переходы противника в Угледаре взяты под контроль Вооруженных сил России.

Пушилин также указал, что порядка 115 мирных жителей находятся в освобожденном Угледаре.

Он подчеркнул, что о планах по восстановлению Угледара можно говорить после того, как закончится разминирование города.

ОТБИВАТЬ НЕ БУДУТ

Украинский лидер Владимир Зеленский назвал правильным решение командования ВСУ о выходе из Угледара. По словам президента, это необходимо было сделать, чтобы сохранить жизни военнослужащих. Традиционно Зеленский добавил, что Киев не сможет сопротивляться наступлению российской армии без необходимого оружия и усиления Украины.

Главком ВСУ Сырский отдал первые приказы бойцам после потери Угледара. Согласно его решению, армия Украины не будет пытаться отбить территории, а попытается уйти в оборону. Об этом сообщает агентство Reuters. Так, он приказал усилить оборону на востоке Донецкой Народной Республики.

Агентство отмечает, что российские войска неуклонно продвигаются вперед на различных участках на востоке Украины.

Еще 2 октября оперативно-стратегическая группировка ВСУ «Хортица» заявила, что украинские войска покидают Угледар. В тот же день на администрации Угледара был установлен российский флаг, об этом сообщил советник главы ДНР Пушилина Ян Гагин. Тогда он отмечал, что говорить о взятии города рано, идет зачистка, там остаются разрозненные части ВСУ.

Угледар расположен примерно в 60 км к юго-западу от Донецка и находится на возвышенности рядом с рекой Кашлагач на стыке Донецкой народной республики и Запорожской области. Недалеко от него находится место пересечения дорог из Великой Новоселки, Красной Поляны, Волновахи и Докучаевска. Такое расположение делает его значимым в вопросе снабжения войск.

Вооруженные силы РФ взяли город Угледар под контроль, сообщил депутат Верховной рады от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) в своем Telegram-канале.

«Заставим ВСУ сдаться»: Военкор Коц о важности взятия Угледара

«Это ужас. Мы потеряли город, который удерживали больше двух лет. Что в этот день делает наш министр? Это позор», – написал депутат и потребовал от министра обороны Рустема Умерова уйти в отставку.

Уже 1 октября стала появляться информация о взятии города. Однии из первых об этом сообщил эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.

ОТКРЫВАЕТ ДВА ПУТИ

Взятие российскими силами Угледара открывает запорожский фронт, где штурмы могут вестись сегодня только с фланга, а также Днепропетровскую область, рассказал в интервью НСН экс-депутат Верховной Рады Олег Царев.

«Вчера впервые в украинских новостях упомянули Угледар. Угледар – чрезвычайно важный город, он важен, с одной стороны, для наступления на Запорожье. Мы сможем двигаться на запорожском фронте, в районе Работино там серьезный укрепрайон. В лоб его штурмовать очень сложно, а зайти с фланга легче. С другой стороны, можно двигаться на Покровск, там зайти с южного фланга, сначала взять Курахово. Очень жаль, что не смогли замкнуть котел. Как мы видим, обрушения фронта в самом Угледаре не произошло, они отходят и просачиваются через проселочные дороги», - рассказал он.

Взятие Покровска создаст большой котел, что позволит сконцентрироваться на северной части ДНР, добавил Царев.

«Если будет взято Курахово и Покровск, начинается Днепропетровская область. Если возьмем этот узел, всю Донецкую область с юга, у нас останется северная часть ДНР – Славянская агломерация. Если возьмем Покровск, получится большой котел. Со Славянска все началось, Славянском освобождение ДНР и закончится», - добавил собеседник НСН.

СМИ: Сырский отдал приказ об укреплении обороны после потери Угледара

Военкор Александр Коц объяснил стратегическую важность города.

«Это важные не только логистические, но и военные центры украинской обороны на западе и юго-западе ДНР, через них проходит ключевой рубеж обороны, который простирается от Угледара до Славянска, Покровск (он же Красноармейск) — это его центральная точка. Через него проходит дорога в славянско-краматорскую агломерацию, где и начиналось сопротивление Донбасса украинскому режиму», - говорил он.

Собеседник НСН отметил, что украинское командование специально принижает значение Угледара.


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ФОТО: Алексей Коновалов / ТАСС
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