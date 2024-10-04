«Не отбивают»: Взятие Угледара открывает России путь на Запорожье, ВСУ «укрепляются»
Российские силы взяли под контроль Угледар и готовятся двигаться вперед с «флангов», ВСУ усиливают оборону на востоке ДНР.
Вооруженные силы РФ взяли под контроль город Угледар в Донецкой народной республике. Об успешном завершении операции отчитались в Минобороны РФ 3 октября.
Отмечается, что город был взят в результате решительных действий подразделений группировки войск «Восток». О начале городских боев в Угледаре глава ДНР Денис Пушилин сообщил 25 сентября, через несколько дней присутствие ВС РФ в городе признали украинские власти.
В интернете появились первые видеокадры с панорамным видом населенного пункта. На них видна юго-западная часть города, за которую шли бои последнее время. Также виднеются разрушенные и обгоревшие многоэтажные дома и частные постройки. Людей и техники не наблюдается.
Вооруженные силы Украины на протяжении многих лет формировали в Угледаре подземные многокилометровые укрытия и переходы, сообщил в Telegram глава Донецкой народной республики Денис Пушилин. По его словам, подземные укрытия и переходы противника в Угледаре взяты под контроль Вооруженных сил России.
Пушилин также указал, что порядка 115 мирных жителей находятся в освобожденном Угледаре.
Он подчеркнул, что о планах по восстановлению Угледара можно говорить после того, как закончится разминирование города.
ОТБИВАТЬ НЕ БУДУТ
Украинский лидер Владимир Зеленский назвал правильным решение командования ВСУ о выходе из Угледара. По словам президента, это необходимо было сделать, чтобы сохранить жизни военнослужащих. Традиционно Зеленский добавил, что Киев не сможет сопротивляться наступлению российской армии без необходимого оружия и усиления Украины.
Главком ВСУ Сырский отдал первые приказы бойцам после потери Угледара. Согласно его решению, армия Украины не будет пытаться отбить территории, а попытается уйти в оборону. Об этом сообщает агентство Reuters. Так, он приказал усилить оборону на востоке Донецкой Народной Республики.
Агентство отмечает, что российские войска неуклонно продвигаются вперед на различных участках на востоке Украины.
Еще 2 октября оперативно-стратегическая группировка ВСУ «Хортица» заявила, что украинские войска покидают Угледар. В тот же день на администрации Угледара был установлен российский флаг, об этом сообщил советник главы ДНР Пушилина Ян Гагин. Тогда он отмечал, что говорить о взятии города рано, идет зачистка, там остаются разрозненные части ВСУ.
Угледар расположен примерно в 60 км к юго-западу от Донецка и находится на возвышенности рядом с рекой Кашлагач на стыке Донецкой народной республики и Запорожской области. Недалеко от него находится место пересечения дорог из Великой Новоселки, Красной Поляны, Волновахи и Докучаевска. Такое расположение делает его значимым в вопросе снабжения войск.
Вооруженные силы РФ взяли город Угледар под контроль, сообщил депутат Верховной рады от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) в своем Telegram-канале.
«Это ужас. Мы потеряли город, который удерживали больше двух лет. Что в этот день делает наш министр? Это позор», – написал депутат и потребовал от министра обороны Рустема Умерова уйти в отставку.
Уже 1 октября стала появляться информация о взятии города. Однии из первых об этом сообщил эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.
ОТКРЫВАЕТ ДВА ПУТИ
Взятие российскими силами Угледара открывает запорожский фронт, где штурмы могут вестись сегодня только с фланга, а также Днепропетровскую область, рассказал в интервью НСН экс-депутат Верховной Рады Олег Царев.
«Вчера впервые в украинских новостях упомянули Угледар. Угледар – чрезвычайно важный город, он важен, с одной стороны, для наступления на Запорожье. Мы сможем двигаться на запорожском фронте, в районе Работино там серьезный укрепрайон. В лоб его штурмовать очень сложно, а зайти с фланга легче. С другой стороны, можно двигаться на Покровск, там зайти с южного фланга, сначала взять Курахово. Очень жаль, что не смогли замкнуть котел. Как мы видим, обрушения фронта в самом Угледаре не произошло, они отходят и просачиваются через проселочные дороги», - рассказал он.
Взятие Покровска создаст большой котел, что позволит сконцентрироваться на северной части ДНР, добавил Царев.
«Если будет взято Курахово и Покровск, начинается Днепропетровская область. Если возьмем этот узел, всю Донецкую область с юга, у нас останется северная часть ДНР – Славянская агломерация. Если возьмем Покровск, получится большой котел. Со Славянска все началось, Славянском освобождение ДНР и закончится», - добавил собеседник НСН.
Военкор Александр Коц объяснил стратегическую важность города.
«Это важные не только логистические, но и военные центры украинской обороны на западе и юго-западе ДНР, через них проходит ключевой рубеж обороны, который простирается от Угледара до Славянска, Покровск (он же Красноармейск) — это его центральная точка. Через него проходит дорога в славянско-краматорскую агломерацию, где и начиналось сопротивление Донбасса украинскому режиму», - говорил он.
Собеседник НСН отметил, что украинское командование специально принижает значение Угледара.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- НИИ Склифосовского: Василий Ливанов остается в реанимации в тяжелом состоянии
- Боец «Ахмата» сообщил о перегруппировке ВСУ под Суджей в Курской области
- При атаке беспилотника в ДНР пострадал сотрудник МЧС
- В Совфеде призвали разрешить ограничивать максимальные суммы платежей по картам
- СМИ: В США массово увольняются сотрудники Секретной службы
- Элтон Джон рассказал, что от него «мало что осталось» после операций
- Минобороны: ПВО за ночь сбила 18 украинских БПЛА
- СМИ: Сырский отдал приказ об укреплении обороны после потери Угледара
- В Пермском крае загорелась база с нефтепродуктами на 10 тысячах «квадратов»
- Украинский БПЛА упал на территорию нефтебазы в Воронежской области
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru