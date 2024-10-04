«Не отбивают»: Взятие Угледара открывает России путь на Запорожье, ВСУ «укрепляются»

В интернете появились первые видеокадры с панорамным видом населенного пункта. На них видна юго-западная часть города, за которую шли бои последнее время. Также виднеются разрушенные и обгоревшие многоэтажные дома и частные постройки. Людей и техники не наблюдается.

Вооруженные силы Украины на протяжении многих лет формировали в Угледаре подземные многокилометровые укрытия и переходы, сообщил в Telegram глава Донецкой народной республики Денис Пушилин. По его словам, подземные укрытия и переходы противника в Угледаре взяты под контроль Вооруженных сил России.

Пушилин также указал, что порядка 115 мирных жителей находятся в освобожденном Угледаре.

Он подчеркнул, что о планах по восстановлению Угледара можно говорить после того, как закончится разминирование города.

ОТБИВАТЬ НЕ БУДУТ

Украинский лидер Владимир Зеленский назвал правильным решение командования ВСУ о выходе из Угледара. По словам президента, это необходимо было сделать, чтобы сохранить жизни военнослужащих. Традиционно Зеленский добавил, что Киев не сможет сопротивляться наступлению российской армии без необходимого оружия и усиления Украины.

Главком ВСУ Сырский отдал первые приказы бойцам после потери Угледара. Согласно его решению, армия Украины не будет пытаться отбить территории, а попытается уйти в оборону. Об этом сообщает агентство Reuters. Так, он приказал усилить оборону на востоке Донецкой Народной Республики.

Агентство отмечает, что российские войска неуклонно продвигаются вперед на различных участках на востоке Украины.

Еще 2 октября оперативно-стратегическая группировка ВСУ «Хортица» заявила, что украинские войска покидают Угледар. В тот же день на администрации Угледара был установлен российский флаг, об этом сообщил советник главы ДНР Пушилина Ян Гагин. Тогда он отмечал, что говорить о взятии города рано, идет зачистка, там остаются разрозненные части ВСУ.

Угледар расположен примерно в 60 км к юго-западу от Донецка и находится на возвышенности рядом с рекой Кашлагач на стыке Донецкой народной республики и Запорожской области. Недалеко от него находится место пересечения дорог из Великой Новоселки, Красной Поляны, Волновахи и Докучаевска. Такое расположение делает его значимым в вопросе снабжения войск.

Вооруженные силы РФ взяли город Угледар под контроль, сообщил депутат Верховной рады от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) в своем Telegram-канале.