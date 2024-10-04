СМИ: Сырский отдал приказ об укреплении обороны после потери Угледара

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский после потери украинскими военными Угледара приказал усилить оборону на востоке Донецкой Народной Республики. Об этом пишет Reuters.

Обнародованы первые панорамные видеокадры освобожденного Угледара

По словам главкома, он работает на одном из «самых горячих участков фронта» с 25-й Сичеславской воздушно-десантной бригадой.

«Я принял ряд решений, направленных на укрепление устойчивости и эффективности... обороны», — указал Сырский.

Ранее Минобороны России сообщило, что военные РФ освободили Угледар в ДНР. Российская армия начала штурм населенного пункта в сентябре, напоминает Ura.ru.

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Фото: telegram.org
ТЕГИ:ДНРВСУ

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