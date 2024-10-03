Пушилин: Порядка 115 мирных жителей находятся в освобожденном Угледаре

Он напомнил, что город имеет стратегическое значение из-за его географического положения на высоте, из-за чего противник всеми силами пытался его удержать на протяжении двух лет.



Пушилин отметил, что героические усилия 29-й армии, командования Восточного военного округа и каждого бойца позволили сейчас говорить о долгожданном освобождении Угледара. Кроме того, планируется учреждение медали за освобождение стратегически важного города.

Ранее военкор Александр Коц заявлял в разговоре с НСН, что российская армия много раз безуспешно пыталась взять Угледар, однако теперь изменила тактику, и это приносит позитивные плоды. Он отмечал, что у ВСУ не останется выбора, кроме как сдаться, передает «Радиоточка НСН».

