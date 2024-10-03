Пушилин: Порядка 115 мирных жителей находятся в освобожденном Угледаре

Порядка 115 мирных жителей находятся в освобожденном Угледаре, им оказывают помощь русские солдаты, сообщил в своих соцсетях глава ДНР Денис Пушилин.

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Он напомнил, что город имеет стратегическое значение из-за его географического положения на высоте, из-за чего противник всеми силами пытался его удержать на протяжении двух лет.

Пушилин отметил, что героические усилия 29-й армии, командования Восточного военного округа и каждого бойца позволили сейчас говорить о долгожданном освобождении Угледара. Кроме того, планируется учреждение медали за освобождение стратегически важного города.

Ранее военкор Александр Коц заявлял в разговоре с НСН, что российская армия много раз безуспешно пыталась взять Угледар, однако теперь изменила тактику, и это приносит позитивные плоды. Он отмечал, что у ВСУ не останется выбора, кроме как сдаться, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Сухов
ТЕГИ:ДНРДенис ПушилинСпецоперацияМинобороны РФВСУУкраина

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