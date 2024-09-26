«Заставим ВСУ сдаться»: Военкор Коц о важности взятия Угледара

«Это важные не только логистические, но и военные центры украинской обороны на западе и юго-западе ДНР, через них проходит ключевой рубеж обороны, который простирается от Угледара до Славянска, Покровск (он же Красноармейск) — это его центральная точка. Через него проходит дорога в славянско-краматорскую агломерацию, где и начиналось сопротивление Донбасса украинскому режиму. Сейчас идет операция по освобождению Угледара. Мы много раз безуспешно пытались штурмовать его в лоб. Через единственную оставшуюся северную дорогу под огневым контролем нашей армии туда пытаются прорваться то ротация, то эвакуационные группы, но они уничтожаются на подходах к городу. Нынешняя тактика охвата с западной стороны и продвижения на север, а также охвата с востока и продвижения на северо-восток дает свои плоды. О плачевном положении Угледара говорят и украинские офицеры, которые выходят на связь с украинскими СМИ. В какой-то момент у противника не останется выбора: ему надо будет либо сдаваться, либо выводить полевыми дорогами оставшиеся подразделения. Но еще месяц с небольшим, и полевые дороги превратятся в непроходимую грязь», — сказал Коц.

Собеседник НСН отметил, что сейчас украинское командование специально принижает значение Угледара.

«Сейчас из украинских СМИ звучат сигналы, что Угледар на самом деле никому не важен и не нужен. Это обычная ситуация перед тем, как ВСУ сдают города. Сейчас также идут продвижения в Покровске и Селидово. Как раз на Покровском направлении за минувшие сутки российская армия взяла очень важный опорный пункт на высотах. После падения Угледара нам надо будет брать Курахово, куда мы сейчас подходим с восточной стороны. Когда Угледар будет взят, откроется еще один фронт с южной стороны, и от Курахово уже будем двигаться выше. Важно понимать, что помимо того, что мы штурмуем населенные пункты, мы еще и обеспечиваем себе левые и правые фланги, чтобы избежать возможности фланговых ударов и окружения нашей наступающей группировки», — подытожил он.

Ранее в Минобороны России сообщили, что российские силы освободили населенный пункт Украинск в ДНР.

