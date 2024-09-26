«Заставим ВСУ сдаться»: Военкор Коц о важности взятия Угледара
Взятие Угледара откроет российским войскам новый фронт для взятия населенного пункта Курахово, сказал НСН Александр Коц.
Российская армия много раз безуспешно пыталась взять Угледар, однако сейчас изменила тактику, и это приносит позитивные плоды — если наступление будет успешным и впредь, у ВСУ не останется выбора, кроме как сдаться. Об этом НСН заявил военкор Александр Коц.
Российские войска перерезали или взяли под огневой контроль все ведущие в Угледар (ДНР) дороги, по которым шло снабжение и пополнение живой силой украинской группировки в городе, заявил в интервью ТАСС заявил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. По словам Коца, российская армия не оставляет ВСУ в Угледаре выбора, кроме как сдаться в плен.
«Это важные не только логистические, но и военные центры украинской обороны на западе и юго-западе ДНР, через них проходит ключевой рубеж обороны, который простирается от Угледара до Славянска, Покровск (он же Красноармейск) — это его центральная точка. Через него проходит дорога в славянско-краматорскую агломерацию, где и начиналось сопротивление Донбасса украинскому режиму. Сейчас идет операция по освобождению Угледара. Мы много раз безуспешно пытались штурмовать его в лоб. Через единственную оставшуюся северную дорогу под огневым контролем нашей армии туда пытаются прорваться то ротация, то эвакуационные группы, но они уничтожаются на подходах к городу. Нынешняя тактика охвата с западной стороны и продвижения на север, а также охвата с востока и продвижения на северо-восток дает свои плоды. О плачевном положении Угледара говорят и украинские офицеры, которые выходят на связь с украинскими СМИ. В какой-то момент у противника не останется выбора: ему надо будет либо сдаваться, либо выводить полевыми дорогами оставшиеся подразделения. Но еще месяц с небольшим, и полевые дороги превратятся в непроходимую грязь», — сказал Коц.
Собеседник НСН отметил, что сейчас украинское командование специально принижает значение Угледара.
«Сейчас из украинских СМИ звучат сигналы, что Угледар на самом деле никому не важен и не нужен. Это обычная ситуация перед тем, как ВСУ сдают города. Сейчас также идут продвижения в Покровске и Селидово. Как раз на Покровском направлении за минувшие сутки российская армия взяла очень важный опорный пункт на высотах. После падения Угледара нам надо будет брать Курахово, куда мы сейчас подходим с восточной стороны. Когда Угледар будет взят, откроется еще один фронт с южной стороны, и от Курахово уже будем двигаться выше. Важно понимать, что помимо того, что мы штурмуем населенные пункты, мы еще и обеспечиваем себе левые и правые фланги, чтобы избежать возможности фланговых ударов и окружения нашей наступающей группировки», — подытожил он.
Ранее в Минобороны России сообщили, что российские силы освободили населенный пункт Украинск в ДНР.
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