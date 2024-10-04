Пушилин: Планы по восстановлению Угледара будут после разминирования
4 октября 202402:34
О планах по восстановлению Угледара можно говорить после того, как закончится разминирование города, сообщил в Telegram глава ДНР Денис Пушилин.
По его словам, также будут выстроены все планы, предложения по восстановлению населённого пункта.
Пушилин также указал, что порядка 115 мирных жителей находятся в освобожденном Угледаре, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru