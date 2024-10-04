Пушилин: Планы по восстановлению Угледара будут после разминирования

О планах по восстановлению Угледара можно говорить после того, как закончится разминирование города, сообщил в Telegram глава ДНР Денис Пушилин.

Минобороны РФ сообщило о взятии Угледара под контроль

По его словам, также будут выстроены все планы, предложения по восстановлению населённого пункта.

Пушилин также указал, что порядка 115 мирных жителей находятся в освобожденном Угледаре, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Сухов
ТЕГИ:Российская АрмияСпецоперацияДНРДенис Пушилин

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