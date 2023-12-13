«На кураже»: Зеленский просит помощь у США, ВС РФ продвигаются по всему фронту
Байден выделил Киеву 200 млн долларов, однако конгрессмены ожидают от Украины «внятной стратегии» для утверждения остальной помощи. Между тем ВС РФ показывают успехи, а российские чиновники заговорили об окончании СВО в 2024 году.
Президент Украины Владимир Зеленский соврал, что Россия якобы «не заняла ни одного поселка» в ходе боевых действий в течение 2023 года.
«Я думаю, самое важное, чтобы понять, что происходит, - это то, что Россия не заняла ни одного поселка, ни одного украинского поселка в течение этого года», - сказал он в ходе визита в США американским журналистам.
При этом российская сторона в этом году заявляла как минимум о занятии Артемовска (Бахмута) и поселка Артемовское (Хромово).
Украинский президент приехал в Вашингтон в очередной раз просить финансовую и военную помощь для ВСУ, и президент Соединенных Штатов Джо Байден ему не отказал: 12 декабря на встрече с Зеленским в Белом доме он заявил, что подписал указ о выделении Киеву нового пакета помощи на 200 млн долларов.
Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен 13 декабря уточнил, что Вашингтон в рамках нового пакета помощи передаст Киеву боеприпасы для систем противовоздушной обороны, HIMARS и артиллерии, а также противорадиолокационные ракеты HARM и противотанковые боеприпасы. Кроме того, в пакет помощи на вошли патроны для стрелкового оружия, разное вспомогательное оборудование, обучение и доставка оружия, а также сервисные услуги.
При этом Блинкен добавил, что без решения конгресса о выделении новых средств для Украины этот пакет помощи станет одним из последних. В свою очередь спикер палаты представителей Майк Джонсон после встречи с Владимиром Зеленским заявил, что конгрессмены ожидают от Киева внятной стратегии для утверждения очередного пакета помощи.
«Нам нужна четкая формулировка стратегии, которая позволит Украине победить, и пока ответы были недостаточны: они не предоставили нам ясности и деталей, о которых мы просили снова и снова», — сказал он.
Таким образом, американские чиновники все чаще говорят о том, что средства на поддержку Украины скоро могут кончиться. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби 12 декабря заявил, что Вашингтон может выделить Киеву еще два пакета военной помощи до конца 2023 года, после чего средства на это будут исчерпаны.
«Нам необходимо дополнительное финансирование. У нас осталось несколько недель. В горшочке ничего не останется, если мы не получим дополнительного финансирования для Украины», - сказал он телеканалу CNN.
УСПЕХИ РОССИИ НА ФРОНТЕ
Российские войска по-прежнему наступают по всему фронту спецоперации. Об этом в своем Telegram-канале заявил командующий сухопутными войсками ВСУ генерал Александр Сырский.
Отмечается, что украинский военачальник тщательно проанализировал ситуацию на линии соприкосновения с командирами украинской армии, действующими на восточном направлении.
Тем временем Вооруженные силы РФ подняли флаг России над Марьинкой (ДНР). Об этом в Telegram-канале сообщил телеканал RT. Кроме того, российские военные установили триколор там, где проходили бои. Отмечается, что штурмовики ВС РФ закрепляются на занятых территориях и ведут разведку лесополосы и находящегося неподалеку села Георгиевка. По данным телеканала, сейчас украинские войска контролируют не более двух строений у западной окраины Марьинки и строят новые оборонительные сооружения за несколько километров от города.
Сообщают об успехах российских войск и военные корреспонденты. Так, военкор Юрий Котенок в своем Telegram-канале, рассказывая о действиях ВС РФ, кроме победных действий российских военных в Марьинке, указал на то, что российская армия закрепилась в населенном пункте Степовое за железной дорогой и сужает кольцо окружения вокруг Авдеевского укрепрайона, а также вошла в черту города Авдеевка и сражается на окраинах частного сектора.
В свою очередь военный корреспондент Александр Сладков 11 декабря в своем Telegram-канале заявил, что российские войска завершают штурм Марьинки.
«Улица Ивана Франко, по которой продвигаются наши батальоны, и улица Парижской коммуны — все, это конец Марьинки будет. Настроение у ребят — а мы общались с артиллеристами, которые постоянно на рации, — настроение уже другое, на кураже!» — отметил он.
По словам военкора, есть ощущение того, что ВСУ в течение последних двух суток находились «в состоянии прострации».
При этом в мае этого года Россия взяла под контроль Артемовск (Бахмут).
ЗАВЕРШЕНИЕ СПЕЦОПЕРАЦИИ БЛИЗИТСЯ?
Между тем в Киеве участились взрывы. Украинские СМИ сообщили 13 декабря, что в городе вновь прогремели мощные взрывы, в украинской столице и ряде регионов была объявлена воздушная тревога. Отмечалось, что после взрывов в некоторых районах Киева отключилось водоснабжение.
Российские власти неоднократно заявляли, что у РФ нет интереса с точки зрения отвоевывания каких-либо территорий. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что украинский кризис – это не территориальный конфликт.
Вместе с тем российские политики, военные и эксперты начали активно размышлять о сроках завершения спецоперации. Член комитета Госдумы по обороне, генерал Виктор Соболев в интервью НСН заявил, что спецоперация завершится тогда, когда ВС РФ обретут способность создавать наступательные группировки. По его словам, все идет к тому, что это произойдет в 2024 году.
«Думаю, это произойдет в следующем году. Основное условие для прекращения боевых действий — полное восстановление Вооруженных сил России (что сейчас и делается) до уровня, когда они будут способны создавать наступательные группировки, а не отражать контрнаступление ВСУ. Эти вопросы решаются и по гособоронзаказу, и по набору военнослужащих по контракту в добровольном порядке. Никаких мобилизаций не предполагается ни в ближайшее время, ни в следующем году», — сказал Соболев.
Собеседник НСН напомнил о том, что задача российской армии — выполнить основные цели спецоперации.
Ранее Владимир Путин заявил, что Россия на Украине защищает свою землю и своих людей. По его словам, нет никаких сомнений в том, что Россия победит, передает «Радиоточка НСН».
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