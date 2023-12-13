«На кураже»: Зеленский просит помощь у США, ВС РФ продвигаются по всему фронту

Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен 13 декабря уточнил, что Вашингтон в рамках нового пакета помощи передаст Киеву боеприпасы для систем противовоздушной обороны, HIMARS и артиллерии, а также противорадиолокационные ракеты HARM и противотанковые боеприпасы. Кроме того, в пакет помощи на вошли патроны для стрелкового оружия, разное вспомогательное оборудование, обучение и доставка оружия, а также сервисные услуги.

При этом Блинкен добавил, что без решения конгресса о выделении новых средств для Украины этот пакет помощи станет одним из последних. В свою очередь спикер палаты представителей Майк Джонсон после встречи с Владимиром Зеленским заявил, что конгрессмены ожидают от Киева внятной стратегии для утверждения очередного пакета помощи.

«Нам нужна четкая формулировка стратегии, которая позволит Украине победить, и пока ответы были недостаточны: они не предоставили нам ясности и деталей, о которых мы просили снова и снова», — сказал он.

Таким образом, американские чиновники все чаще говорят о том, что средства на поддержку Украины скоро могут кончиться. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби 12 декабря заявил, что Вашингтон может выделить Киеву еще два пакета военной помощи до конца 2023 года, после чего средства на это будут исчерпаны.

«Нам необходимо дополнительное финансирование. У нас осталось несколько недель. В горшочке ничего не останется, если мы не получим дополнительного финансирования для Украины», - сказал он телеканалу CNN.

УСПЕХИ РОССИИ НА ФРОНТЕ

Российские войска по-прежнему наступают по всему фронту спецоперации. Об этом в своем Telegram-канале заявил командующий сухопутными войсками ВСУ генерал Александр Сырский.

Отмечается, что украинский военачальник тщательно проанализировал ситуацию на линии соприкосновения с командирами украинской армии, действующими на восточном направлении.

Тем временем Вооруженные силы РФ подняли флаг России над Марьинкой (ДНР). Об этом в Telegram-канале сообщил телеканал RT. Кроме того, российские военные установили триколор там, где проходили бои. Отмечается, что штурмовики ВС РФ закрепляются на занятых территориях и ведут разведку лесополосы и находящегося неподалеку села Георгиевка. По данным телеканала, сейчас украинские войска контролируют не более двух строений у западной окраины Марьинки и строят новые оборонительные сооружения за несколько километров от города.