Экс-замглавы Минобороны Украины: ВСУ перешли от контрнаступления к обороне
Украинские войска перешли в оборону, при этом российская армия растягивает силы ВСУ по всему фронту, считает экс-заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. Об этом она заявила в интервью изданию LIGA.net.
«Мы не только сейчас находимся в обороне, а надо понимать, что нас намеренно истощают абсолютно по всей линии фронта, чтобы дальше реализовывать их задачи уже другими какими-либо способами», – указала Маляр.
По словам бывшей замминистра, Вооруженные силы РФ нацелены полностью истощить противника и «подготовиться к каким-то следующим действиям». Маляр добавила, что украинские военные должны знать об этом и «готовиться к этим вещам».
Ранее генерал ВСУ Александр Тарнавский заявил, что армия России начала третью волну штурма на авдеевском направлении, напоминает Ura.ru. Кроме того, главнокомандующий украинских Вооруженных сил Валерий Залужный отмечал, что обстановка на линии боевого соприкосновения усложнилась, сообщает телеканал «360».
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