СМИ: 70% бойцов брошенной в контрнаступление бригады ВСУ ни разу не воевали
Одна из бригад Вооруженных сил Украины, задействованная в летнем контрнаступлении, была на 70% укомплектована военнослужащими, которые не имели опыта участия в боевых действиях, сообщает The Washington Post.
В результате действия украинской армии не смогли изменить ситуацию на поле боя. Украина заплатила за контрнаступление «тысячи жизней и миллиарды», потраченные на военную технику Запада.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что украинская армия потеряла более 125 тысяч человек и 16 тысяч единиц различного вооружения за полгода «контрнаступления», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru