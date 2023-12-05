СМИ: 70% бойцов брошенной в контрнаступление бригады ВСУ ни разу не воевали

В результате действия украинской армии не смогли изменить ситуацию на поле боя. Украина заплатила за контрнаступление «тысячи жизней и миллиарды», потраченные на военную технику Запада.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что украинская армия потеряла более 125 тысяч человек и 16 тысяч единиц различного вооружения за полгода «контрнаступления», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

