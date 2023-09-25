«На поле боя? Пожалуйста!»: В России назвали условия окончания спецоперации

Также, добавил он, важно помнить о главенстве человеческих жизней над какими бы то ни было политическими интересами. Третье же условие, по мнению Медведчука, — построение новой системы безопасности в мире взамен недействующей старой.

СПАЛИМ ДОТЛА!

Более радикальные условия выдвигает зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев. В своем Telegram-канале политик в резкой форме заявил, что любое контрнаступление ВСУ задохнется, а Россия должна добиться того, чтобы Украина была уничтожена дотла.

Чужая война со временем становится неактуальной, затратной и скучной, для России же спецоперация — трагедия с участием россиян, отметил Медведев. «Это экзистенциальный конфликт. Война за самосохранение. Или они, или мы», — подчеркнул он.

Зампред Совбеза также предсказал, что в скором времени западные элиты устанут и будут умолять стороны о переговорах и замораживании конфликта.

ЛАВРОВ: «НЕ ХОТИМ БОЛЬШОЙ ВОЙНЫ»

Однако пока, по всей видимости, Запад далек от желания завершить конфликт путем переговоров и понимания кризиса на Украине, заметил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Как сообщило агентство РИА Новости, дипломат в ходе пресс-конференции после выступления на Генассамблее ООН заявил, что Запад видит в качестве единственной основы для переговоров так называемую «формулу мира» украинского лидера Владимира Зеленского.