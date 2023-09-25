«На поле боя? Пожалуйста!»: В России назвали условия окончания спецоперации
Пока Медведев требует спалить Украину дотла, Лавров заявляет о нежелании России скатиться к войне мирового масштаба.
Для успешного разрешения кризиса на Украине необходимо соблюсти три условия, первое из которых — признание интересов и суверенитета стран, не относящихся к Западу. Об этом заявил в своем материале на сайте aif.ru председатель Совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.
Также, добавил он, важно помнить о главенстве человеческих жизней над какими бы то ни было политическими интересами. Третье же условие, по мнению Медведчука, — построение новой системы безопасности в мире взамен недействующей старой.
СПАЛИМ ДОТЛА!
Более радикальные условия выдвигает зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев. В своем Telegram-канале политик в резкой форме заявил, что любое контрнаступление ВСУ задохнется, а Россия должна добиться того, чтобы Украина была уничтожена дотла.
Чужая война со временем становится неактуальной, затратной и скучной, для России же спецоперация — трагедия с участием россиян, отметил Медведев. «Это экзистенциальный конфликт. Война за самосохранение. Или они, или мы», — подчеркнул он.
Зампред Совбеза также предсказал, что в скором времени западные элиты устанут и будут умолять стороны о переговорах и замораживании конфликта.
ЛАВРОВ: «НЕ ХОТИМ БОЛЬШОЙ ВОЙНЫ»
Однако пока, по всей видимости, Запад далек от желания завершить конфликт путем переговоров и понимания кризиса на Украине, заметил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Как сообщило агентство РИА Новости, дипломат в ходе пресс-конференции после выступления на Генассамблее ООН заявил, что Запад видит в качестве единственной основы для переговоров так называемую «формулу мира» украинского лидера Владимира Зеленского.
Однако же эта формула нереализуема, отметил Лавров, причем это понимают все страны. Но коль скоро Запад полагает, что конфликт на Украине должен завершиться на поле боя, значит, так тому и быть, подчеркнул министр: «Делаем выводы о том, что никто не хочет всерьез показать понимание происходящего. В том числе те, кто понимает, не очень хотят это делать публично. И в этих условиях раз на поле боя — так на поле боя, давайте».
Сама же Россия в интересах всего человечества не желает скатиться к большой войне и окончательному разрушению механизмов международного сотрудничества, добавил Лавров. Для этого Москва готова и к переговорам с Киевом, хотя и не приемлет каких-либо предложений по прекращению огня, поскольку не доверяет западным партнерам Украины, отметил глава МИД.
КОГДА ЗАКОНЧИМ? МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ
Вместе с тем позиции экспертов по поводу того, когда и чем закончится спецоперация, разнятся. Если одни, например, глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов и вице-спикер Госдумы Петр Толстой, заявляют, что спецоперация продлится еще два-три года благодаря тому, что Запад активно накачивает оружием Украину, то другие, в частности, экс-главком Сухопутных войск России, генерал армии Владимир Болдырев, требуют нанести по выдыхающимся ВСУ ряд сокрушительных ударов, тем самым выполнив поставленные перед спецоперацией задачи.
В свою очередь эксперт из ФРГ, глава фракции «Альтернатива для Германии» в парламенте Баварии Ульрих Зингер, склоняется к тому, что спецоперация России на Украине продлится еще два года, если коллективный Запад продолжит поставлять Киеву оружие.
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