Генерал Соболев предсказал завершение спецоперации в 2024 году

Международный валютный фонд в своем докладе представил несколько сценариев развития Украины. Один из них предполагает прекращение боевых действий на территории страны к концу 2024 года. Негативный сценарий основан на том, что боевые действия продолжатся до конца 2025 года. Был и позитивный сценарий для Украины, который Соболев решительно опроверг. Вместе с тем он предположил, что боевые действия на Украине завершатся уже в 2024 году.

«Думаю, это произойдет в следующем году. Основное условие для прекращения боевых действий — полное восстановление Вооруженных сил России (что сейчас и делается) до уровня, когда они будут способны создавать наступательные группировки, а не отражать контрнаступление ВСУ. Эти вопросы решаются и по гособоронзаказу, и по набору военнослужащих по контракту в добровольном порядке. Никаких мобилизаций не предполагается ни в ближайшее время, ни в следующем году», — сказал Соболев.

Собеседник НСН напомнил о том, что задача российской армии — выполнить основные цели спецоперации.

«Наши ключевые задачи — освобождение оккупированных частей новых субъектов, впоследствии — демилитаризация и денацификация Украины. Если мы остановимся на том этапе, на котором находится сейчас, то Запад с его экономическим потенциалом вооружит большую часть Украины так, что мы через год-полтора будем вести еще более кровавую и жестокую войну. Она будет направлена и против России, и против людей, проживающих на Украине», — добавил депутат.

В заключение Соболев отметил, что русские и украинцы — один народ, и призвал объяснить это гражданам Украины.

«Для нас лучшим вариантом станет создание союзного государства (Россия, Украина и Белоруссия), а также полное освобождение Украины от фашистов. Предстоит большая работа, прежде всего по денацификации Украины. Украинцам за восемь лет такие мысли вдолбили в головы, что потребуются серьезные усилия, чтобы объяснить людям, кто мы и они на самом деле. Надо рассказать правду о нашей совместной истории, о том, что мы один народ, что мы вместе изгнали фашистов из СССР. Украинцы очень храбро сражались в годы ВОВ, за исключением бандеровцев, которых и за людей считать нельзя», — подытожил он.

Ранее немецкий политолог Александр Рар в интервью НСН заявил, что Россия и Украина после завершения спецоперации не смогут примириться по примеру Франции и Германии.

