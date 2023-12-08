«Мы знаем Путина!»: США хотят от России переговоров с Украиной в 2024 году

США хотят подтолкнуть Россию к переговорам с Украиной на приемлемых для Киева условиях в конце 2024 года, сообщил первый заместитель помощника президента США по национальной безопасности Джонатан Файнер.

Он объяснил стратегию Вашингтона, который пытается добиться того, чтобы Россия встала перед выбором: сесть за стол переговоров или столкнуться с более сильной Украиной, которая будет опираться на более мощную промышленную базу в США и Европе, а также внутри самой страны.

По его словам, сейчас активно ведется работа по усилению этих мощностей, как раз к 2024 году ожидается, что стороны (Украина, Европа и США) окажутся «на гораздо более прочном фундаменте, нежели сейчас».

При этом эксперты предупреждают о последствиях эскалации конфликта. Так, украинский политолог и глава фонда »Украинская политика» Константин Бондаренко в интервью Youtube-каналу «ДА ЭТО ТАК» заявил, что Киев не может реализовать свой план по выходу к границам 1991 года, а любые попытки это сделать приведут к катастрофе.