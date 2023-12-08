«Мы знаем Путина!»: США хотят от России переговоров с Украиной в 2024 году
В США признались, что хотят подтолкнуть Россию к переговорам на приемлемых для Киева условиях в конце 2024 года, когда усилят свою промышленную базу.
США хотят подтолкнуть Россию к переговорам с Украиной на приемлемых для Киева условиях в конце 2024 года, сообщил первый заместитель помощника президента США по национальной безопасности Джонатан Файнер.
Он объяснил стратегию Вашингтона, который пытается добиться того, чтобы Россия встала перед выбором: сесть за стол переговоров или столкнуться с более сильной Украиной, которая будет опираться на более мощную промышленную базу в США и Европе, а также внутри самой страны.
По его словам, сейчас активно ведется работа по усилению этих мощностей, как раз к 2024 году ожидается, что стороны (Украина, Европа и США) окажутся «на гораздо более прочном фундаменте, нежели сейчас».
При этом эксперты предупреждают о последствиях эскалации конфликта. Так, украинский политолог и глава фонда »Украинская политика» Константин Бондаренко в интервью Youtube-каналу «ДА ЭТО ТАК» заявил, что Киев не может реализовать свой план по выходу к границам 1991 года, а любые попытки это сделать приведут к катастрофе.
«Я сомневаюсь, что был какой-то план, были общие лозунги, общие фразы относительно того, что только границы 1991-го года и ничего другого, никаких компромиссов, но это не план — это лозунг, это призыв. Если этот лозунг будет невоплотим, это будет катастрофическим для Украины», - сказал он.
В таком случае он предрек Киеву потерю территорий, депопуляцию и раскол общества, все этим проблемы со временем только усугубятся.
В Европе же продолжают вторить США, которые подливают масло в огонь конфликта. Там оправдываются тем, что Россия якобы может угрожать европейской безопасности.
Накануне глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что президент России Владимир Путин якобы может «захотеть большего», если Запад не остановит его на Украине.
«Мой посыл заключается в том, что угроза европейской безопасности, это также угроза и для американской безопасности. Мы знаем Путина, если мы его сейчас не остановим, то он вернется за добавкой», - сказал он в интервью Sky News.
Пугает Путиным и американский лидер Джо Байден, который, кажется, готов уже придумать любые страшилки, чтобы получить от конгресса дополнительные деньги на Украину. Ранее он на полном серьезе заявил, что Россия якобы нападет на страны НАТО после победы на Украине.
А координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби назвал высоко вероятным прямое столкновение американских военных с российскими войсками в случае их победы в СВО. Также он добавил, что при отсутствии дополнительной помощи Киеву риск поражения Украины в конфликте с Россией будет чрезвычайно высок.
Посол в американской столице Анатолий Антонов заявил при этом, что таким образом в Белом доме пытаются оправдаться за баснословные траты перед налогоплательщиками.
На Украине же тоже заговорили «страшилками». Недавно глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил, что Украина может проиграть в конфликте с Россией, если произойдут новые задержки с выделением помощи со стороны Вашингтона.
По его словам, в настоящее время украинская армия проводит в основном оборонительные операции, а наступательные только по отдельным направлениям. Он отметил, что ВСУ столкнулись с трудностями из-за того количества сил, которые сконцентрировала РФ в зоне боевых действий.
5 декабря Россия в лице пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова вновь подтвердила свою приверженность мирному урегулированию вопроса. По его словам, Россия по-прежнему готова к переговорам с украинской стороной.
При этом представитель Кремля констатировал, что процесс выработки возможных договоренностей был заморожен самим Киевом. Украинская сторона сама признала, что это было сделано по указанию Великобритании, отметил Песков в комментарии RTVI.
Основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский ранее заявил, что россиян и украинцев можно примирить по примеру воевавших за Эльзас и Лотарингию Франции и Германии. С ним не согласился немецкий политолог Александр Рар, который в интервью НСН напомнил, что Парижу и Берлину для полной нормализации отношений потребовались десятки лет.
«Что касается нынешней ситуации, примирение произошло в Западной Европе между странами, которые друг с другом воевали, включая Италию, Францию, Германию, там в целом больше было достигнуто, чем в примирении в Восточной Европе. Я сомневаюсь, что модель Франции и Германии можно будет перевести на отношения России и Украины, так как есть масса исторических нюансов. Хотя это, конечно, хороший пример для примирения. Но за один час это не произойдет. Переговоры нужны, рано или поздно придется это сделать», - объяснил собеседник НСН.
Он также напомнил, что примирение Франции и Германии состоялось за счет того, что немцы признали свою вину, «просили прощения у Франции». «В случае с Германией это было правильно, хотя и Франция очень старалась сблизиться с Германией», заключил Рар.
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