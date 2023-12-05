В Германии не верят в примирение России и Украины по «западному» сценарию
Немецкий политолог Александр Рар заявил НСН, что Россия и Украина после спецоперации не смогут примириться по примеру Франции и Германии.
Россия и Украина после завершения спецоперации не смогут примириться по примеру Франции и Германии, заявил немецкий политолог Александр Рар в интервью НСН. По его словам, Парижу и Берлину для полной нормализации отношений потребовались десятки лет.
Россиян и украинцев можно примирить по примеру воевавших за Эльзас и Лотарингию Франции и Германии, заявил ранее основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский. Рар объяснил, в чем особенность нынешней ситуации.
«Как житель западной Европы, я вырос в Германии, ходил в школу, университет, могу сказать, что Германия на любом уровне старалась сблизиться и помириться с Францией. Но это было спустя тридцать лет после войны, примирение длилось очень долго, было очень сложным. В конечном итоге это примирение получилось, но получилось за счет того, что немцы признали свою вину, просили прощения у Франции. В случае с Германией это было правильно. Хотя и Франция очень старалась сблизиться с Германией», - отметил он.
По его словам, России и Украине потребуются переговоры для решения наиболее спорных вопросов, но быстрого примирения не произойдет.
«Что касается нынешней ситуации, примирение произошло в Западной Европе между странами, которые друг с другом воевали, включая Италию, Францию, Германию, там в целом больше было достигнуто, чем в примирении в Восточной Европе. Я сомневаюсь, что модель Франции и Германии можно будет перевести на отношения России и Украины, так как есть масса исторических нюансов. Хотя это, конечно, хороший пример для примирения. Но за один час это не произойдет. Переговоры нужны, рано или поздно придется это сделать», - объяснил собеседник НСН.
Россия по-прежнему готова к переговорам с украинской стороной по урегулированию конфликта, подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 5 декабря. Он подчеркнул, что Москва предпочла бы политико-дипломатические средства, передает «Радиоточка НСН». При этом представитель Кремля констатировал, что процесс выработки возможных договоренностей был заморожен самим Киевом.
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