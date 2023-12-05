Явлинский предложил примирить Россию и Украину по примеру Эльзаса
Россиян и украинцев можно примирить по примеру воевавших за Эльзас и Лотарингию Франции и Германии, считает основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский. Об этом политик заявил в интервью РБК.
В XIX-XX веках регион неоднократно переходил от одной стороны к другой, а после Второй мировой войны стал областью Франции.
«Есть пример Франции и Германии. Сколько лет они воевали за Эльзас и Лотарингию? <...> А сегодня всем абсолютно все равно, кому эти территории принадлежат», — подчеркнул Явлинский.
По словам основателя «Яблока», Евросоюз — «перспектива, которая, как мир доказал, существует». Подобного решения не нашли другие противостоявшие друг другу страны.
«А у Европы получилось. Надо брать пример», — призвал Явлинский.
Между тем Известия со ссылкой на источник сообщили, что Россия якобы готова к переговорам с Украиной, в том числе на территории западного государства. Посредником может стать страна, не входящая в НАТО, пишет Ura.ru.
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