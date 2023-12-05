Явлинский предложил примирить Россию и Украину по примеру Эльзаса

В XIX-XX веках регион неоднократно переходил от одной стороны к другой, а после Второй мировой войны стал областью Франции.

«Есть пример Франции и Германии. Сколько лет они воевали за Эльзас и Лотарингию? <...> А сегодня всем абсолютно все равно, кому эти территории принадлежат», — подчеркнул Явлинский.

По словам основателя «Яблока», Евросоюз — «перспектива, которая, как мир доказал, существует». Подобного решения не нашли другие противостоявшие друг другу страны.

«А у Европы получилось. Надо брать пример», — призвал Явлинский.

Между тем Известия со ссылкой на источник сообщили, что Россия якобы готова к переговорам с Украиной, в том числе на территории западного государства. Посредником может стать страна, не входящая в НАТО, пишет Ura.ru.

