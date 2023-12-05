Россия по-прежнему готова к переговорам с украинской стороной по урегулированию конфликта, подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что Москва предпочла бы политико-дипломатические средства.

При этом представитель Кремля констатировал, что процесс выработки возможных договоренностей был заморожен самим Киевом. Украинская сторона сама признала, что это было сделано по указанию Великобритании, отметил Песков в комментарии RTVI.

Ранее высокопоставленный российский источник заявил, что Москва готова к переговорам с Киевом, в том числе на территории одной из стран Запада. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ранее на Украине признали, что контрнаступление ВСУ закончилось почти безрезультатно

