Кремль заявил о сохранении готовности к переговорам с Украиной
Россия по-прежнему готова к переговорам с украинской стороной по урегулированию конфликта, подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что Москва предпочла бы политико-дипломатические средства.
При этом представитель Кремля констатировал, что процесс выработки возможных договоренностей был заморожен самим Киевом. Украинская сторона сама признала, что это было сделано по указанию Великобритании, отметил Песков в комментарии RTVI.
Ранее высокопоставленный российский источник заявил, что Москва готова к переговорам с Киевом, в том числе на территории одной из стран Запада. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ранее на Украине признали, что контрнаступление ВСУ закончилось почти безрезультатно
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru