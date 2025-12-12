Трамп заявил о риске Третьей мировой войны из-за ситуации на Украине
Президент США Дональд Трамп предупредил об опасности Третьей мировой войны в контексте урегулирования на Украине. Об этом политик заявил в ходе мероприятия в Белом доме.
По словам Трампа, кризис не влияет на США, если «не выйдет из-под контроля».
«Подобные вещи заканчиваются Третьими мировыми войнами. Я говорил на днях, если все продолжат играть в такие игры, вы закончите Третьей мировой... А мы не хотим увидеть такое», - подчеркнул президент США.
Политик не уточнил, кому были адресованы его слова.
Ранее премьер-министр Виктор Орбан высказал мнение, что любая ошибка крупных держав может стать началом Третьей мировой войны, напоминает РЕН ТВ.
