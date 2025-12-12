Центробанк отозвал лицензию у «ИС банка»
Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у «Индустриального Сберегательного Банка» (АО КБ «ИС Банк»). Об этом сообщила пресс-служба регулятора.
Организация занимала 225 место по величине активов в банковской системе РФ. В ЦБ подчеркнули, что банк нарушал регулирующие его деятельность законы и нормативные акты регулятора.
«Деятельность кредитной организации в значительной степени ориентирована на предоставление ссуд высокорискованным заемщикам. Банк на системной основе недооценивал кредитный риск, что создавало угрозу для его финансовой устойчивости», - отмечается в сообщении.
Также кредитная организация проводила в крупных объемах подозрительные операции по выводу денег в теневой оборот.
Ранее Центробанк аннулировал лицензию Таврического Банка, пишет 360.ru.
