Рогов заявил, что Одессе нужен референдум для освобождения от «пришельцев»

В Одессе, Николаеве, Харькове и Днепропетровске население ждет освобождения от украинского режима, но пока это не так просто, заявил НСН сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов РФ Владимир Рогов.

Референдум однозначно нужно проводить не только в Одессе, но и в Николаеве, Харькове, Днепропетровске, но делать это сейчас нельзя, так как в городах царит враждебная украинская власть, заявил НСН глава комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов РФ Владимир Рогов.

Подавляющее большинство жителей Одессы не имеют ничего общего с киевским режимом, заявил ТАСС помощник президента РФ, глава Морской коллегии Николай Патрушев. Он отметил, что «жители регионов Украины, в том числе причерноморских, должны сами определять свое будущее». Рогов рассказал, какие настроения царят в самой Одессе.

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«Я полностью разделяю слова Николая Платоновича. Такого же мнения придерживаются сотни тысяч одесситов, которые ждут и по мере сил борются за освобождение родного города. На фронте очень много ребят из Одессы, которые хотят освобождать свою родину от нацистской заразы. Одесса сегодня находится в грустном состоянии, царит враждебная власть, агрессивные пришельцы, которые пытаются втоптать в грязь культуру великого города. Люди ждут и верят, ценят слова президента нашего о том, что Одесса – русский город», - отметил он.

При этом он подчеркнул, что провести референдум – это непростая задача сегодня, так как миллионы людей не должны пострадать в этой операции по освобождению.

«Что касается референдума, его однозначно нужно проводить не только в Одессе, но и в том же Николаеве, Харькове, Днепропетровске. Но это должно быть свободное волеизъявление граждан, а не под дулом бандеровского автомата. Это непростая задача, которую необходимо правильно решить, чтобы люди не пострадали, чтобы меньшую цену мы заплатили за освобождение миллионов людей», - заключил собеседник НСН.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что при регулировании украинского вопроса Россию больше заботят люди, а не территории, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Одесса является русским городом, и все об этом хорошо знают, заявил президент РФ Владимир Путин в декабре 2023 года.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
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