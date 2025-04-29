Референдум однозначно нужно проводить не только в Одессе, но и в Николаеве, Харькове, Днепропетровске, но делать это сейчас нельзя, так как в городах царит враждебная украинская власть, заявил НСН глава комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов РФ Владимир Рогов.

Подавляющее большинство жителей Одессы не имеют ничего общего с киевским режимом, заявил ТАСС помощник президента РФ, глава Морской коллегии Николай Патрушев. Он отметил, что «жители регионов Украины, в том числе причерноморских, должны сами определять свое будущее». Рогов рассказал, какие настроения царят в самой Одессе.