Над российскими регионами сбили пять беспилотников ВСУ
12 декабря 202509:50
Пять украинских БПЛА самолетного типа сбили над Россией утром 12 декабря. Об этом рассказали в Минобороны.
«С 07.00 мск до 09.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены пять... беспилотных летательных аппаратов», — заявили в ведомстве.
Как уточнили в министерстве, по два дрона ликвидировали над Московским регионом и акваторией Каспийского моря. Еще один БПЛА сбили в Калужской области.
Прошедшей ночью над Россией ликвидировали 90 дронов ВСУ, пишет 360.ru.
