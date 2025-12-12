ЦБ подает иск против Euroclear о взыскании убытков
Банк России подает иск к депозитарию Euroclear о взыскании убытков, причиненных регулятору. Об этом сообщили в пресс-службе ЦБ.
Центробанк направил заявление в Арбитражный суд Москвы в связи с незаконными действиями депозитария, причиняющими убытки регулятору, а также из-за «официально рассматриваемых Европейской комиссией механизмов прямого или косвенного использования активов» Банка России без его согласия. Отмечается, что действия Euroclear причинили вред, обусловленный невозможностью распоряжения принадлежащими ЦБ средствами и ценными бумагами.
Сумма требований к депозитарию не называется.
На площадке Euroclear в Бельгии заблокировано около 200 млрд евро суверенных активов России. Ранее директор депозитария по финансовым рискам Гийом Элие отмечал, что структура имеет активы в РФ на 16 млрд евро и может потерять их, если Европа решит отнять замороженные российские средства, пишет 360.ru.
