Фон дер Ляйен призвала Трампа не вмешиваться в дела Европы

Президенту США Дональду Трампу не следует вмешиваться в выборы в Европе. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью Politico.

Председатель ЕК отреагировала на новую стратегию национальной безопасности США с политикой «воспитания сопротивления» в Евросоюзе. Фон дер Ляйен предостерегла Вашингтон от вмешательства в европейские дела.

«В целом, когда речь идет о выборах, решать, кто станет лидером страны, не нам, а народу этой страны... Это суверенитет избирателей, и его необходимо защищать», — заявила глава ЕК.

Ранее США представили обновленную стратегию нацбезопасности, в которой в том числе требуют от стран ЕС усилить вклад в собственную оборону, пишет Ura.ru.

