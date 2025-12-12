Фон дер Ляйен призвала Трампа не вмешиваться в дела Европы
Президенту США Дональду Трампу не следует вмешиваться в выборы в Европе. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью Politico.
Председатель ЕК отреагировала на новую стратегию национальной безопасности США с политикой «воспитания сопротивления» в Евросоюзе. Фон дер Ляйен предостерегла Вашингтон от вмешательства в европейские дела.
«В целом, когда речь идет о выборах, решать, кто станет лидером страны, не нам, а народу этой страны... Это суверенитет избирателей, и его необходимо защищать», — заявила глава ЕК.
Ранее США представили обновленную стратегию нацбезопасности, в которой в том числе требуют от стран ЕС усилить вклад в собственную оборону, пишет Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ЦБ подает иск против Euroclear о взыскании убытков
- «Две смерти и одно дело»: Куда сбежал из России продюсер «Ласкового мая» Разин
- Над российскими регионами сбили пять беспилотников ВСУ
- Фон дер Ляйен призвала Трампа не вмешиваться в дела Европы
- «Позиция Европы не важна»: Почему Турция не отдаст Украине С-400
- В Твери на парковке торгового центра упали фрагменты дрона
- Трамп заявил о риске Третьей мировой войны из-за ситуации на Украине
- Центробанк отозвал лицензию у «ИС банка»
- «Мир или средний палец?»: Зачем Зеленский согласился на референдум по Донбассу
- Шойгу вручил президенту Лаоса орден Александра Невского
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru