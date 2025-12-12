В Твери на парковке торгового центра упали фрагменты дрона
Фрагменты беспилотника рухнули на парковке торгового центра в Твери. Об этом заявил врио главы Тверской области Виталий Королев, передает правительство региона.
Как отметил Королев, над территорией области уничтожили три дрона.
«Последствия ликвидации одного БПЛА продолжаем устранять в доме на улице Оснабрюкской. В результате падения фрагментов еще одного БПЛА на парковке торгового центра "Тандем" никто не пострадал», - подчеркнул врио губернатора.
Объекты инфраструктуры продолжают работать в штатном режиме.
Ранее стало известно, что БПЛА атаковал многоэтажный жилой дом в Твери, в одной из квартир произошел пожар, пишет 360.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ЦБ подает иск против Euroclear о взыскании убытков
- «Две смерти и одно дело»: Куда сбежал из России продюсер «Ласкового мая» Разин
- Над российскими регионами сбили пять беспилотников ВСУ
- Фон дер Ляйен призвала Трампа не вмешиваться в дела Европы
- «Позиция Европы не важна»: Почему Турция не отдаст Украине С-400
- В Твери на парковке торгового центра упали фрагменты дрона
- Трамп заявил о риске Третьей мировой войны из-за ситуации на Украине
- Центробанк отозвал лицензию у «ИС банка»
- «Мир или средний палец?»: Зачем Зеленский согласился на референдум по Донбассу
- Шойгу вручил президенту Лаоса орден Александра Невского
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru