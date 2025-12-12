В Твери на парковке торгового центра упали фрагменты дрона

Как отметил Королев, над территорией области уничтожили три дрона.

«Последствия ликвидации одного БПЛА продолжаем устранять в доме на улице Оснабрюкской. В результате падения фрагментов еще одного БПЛА на парковке торгового центра "Тандем" никто не пострадал», - подчеркнул врио губернатора.

Объекты инфраструктуры продолжают работать в штатном режиме.

Ранее стало известно, что БПЛА атаковал многоэтажный жилой дом в Твери, в одной из квартир произошел пожар, пишет 360.ru.

