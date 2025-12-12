Шойгу вручил президенту Лаоса орден Александра Невского
Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу вручил президенту Лаоса Тхонглуну Сисулиту орден Александра Невского. Об этом пишет РИА Новости.
Указ о награждении подписал российский лидер Владимир Путин в октябре. Сисулит удостоился ордена за большой личный вклад в укрепление дружественных отношений между РФ и Лаосом.
Шойгу отметил, что по поручению Путина «выполняет почетную миссию» и вручает награду лидеру республики.
«Хочу заверить Вас, что это заслуженное признание всей совокупности ваших усилий как государственного деятеля, добившегося выдающихся успехов в развитии двустороннего сотрудничества», - подчеркнул секретарь Совбеза РФ.
Ранее Сергей Шойгу прибыл с визитом в Лаос, напоминает РЕН ТВ.
