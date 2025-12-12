Зеленский: Вопрос о территориях может быть вынесен на общенациональный референдум или выборы

По его словам, украинский народ должен иметь право голоса. Данное заявление прозвучало на фоне активных усилий США по продвижению своего мирного плана. Германия, Франция, Великобритания обсуждают его последнюю версию после консультаций с американским лидером Дональдом Трампом. Россия, как отмечается, требует вывода украинских войск с части Донбасса.

Зеленский подтвердил, что его команда ежедневно работает над проектом из 20 пунктов. Документ постоянно корректируется, и его обновлённая версия уже отправлена в Вашингтон. Отдельно украинский лидер выразил оптимизм по поводу подготовки двустороннего экономического соглашения с Вашингтоном, которое должно затронуть вопросы восстановления страны после окончания военных действий.

Ранее Зеленский сообщил о сокращении американского плана урегулирования до 20 пунктов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

