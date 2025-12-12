СМИ: США пообещали создать на Украине самую высокотехнологичную в мире демилитаризованную зону

США в рамках потенциального мирного урегулирования предлагают создать на Украине демилитаризованную зону, взяв за модель линию раздела на Корейском полуострове, сообщает Financial Times.

По данным издания, план был составлен представителями американского президента Дональда Трампа на основе обсуждений со спецпредставителем президента России Кириллом Дмитриевым и представлен украинским властям. Ключевым отличием от корейского аналога называется отсутствие в нём долгосрочных гарантий безопасности для Украины.

Также в документе не прописаны механизмы противодействия новым угрозам, таким как массированное применение беспилотников. Министр армии США Дэн Дрисколл, представлявший этот план в Киеве, описал будущую ДМЗ как «самую высокотехнологичную в мире».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос о территориях может быть вынесен на общенациональный референдум или выборы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

