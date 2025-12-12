«Две смерти и одно дело»: Куда сбежал из России продюсер «Ласкового мая» Разин

Разин объявлен в розыск и уехал из России то ли в США, то ли в Турцию, но продолжает судиться с родственниками скончавшихся коллег по «Ласковому маю».

В России продолжают раскручиваться громкие истории, связанные с предполагаемым мошенничеством известных музыкальных деятелей. В центре внимания СМИ в эти дни оказался продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин, успевший уехать из России и избежать участи находящегося за решеткой Андрея Черкасова, которого называют «главным мошенником шоу-бизнеса конца 90-х».

Юрист рассказал о наказании, грозящем продюсеру Андрею Разину за мошенничество

ГДЕ ИСКАТЬ РАЗИНА: США ИЛИ ТУРЦИЯ

В конце ноября стало известно, что Андрей Разин объявлен в международный розыск по делу о мошенничестве в крупном размере. Продюсеру «предъявили» за использование поддельного договора с автором песен «Ласкового мая» Сергеем Кузнецовым и присваивание положенных поэту денег. По данным ТАСС, в «деле Разина» фигурирует материальный ущерб на сумму около 500 млн рублей.

11 декабря источник РИА Новости сообщил, что следствие обратилось в суд с ходатайством о заочном аресте Разина, однако потом его отозвали по неизвестным причинам. Ну а сегодня все то же информагентство сообщило, что Разин покинул Россию «сразу после возбуждения дела».

Направление «бегства» Разина не уточняется. При этом ранее сообщалось, что продюсер якобы живет во Флориде, а перебрался в США еще два года назад.

На этом фоне 4 декабря представитель Разина в России Александр Жарков сообщил, что на самом деле тот переехал не в США, а в Турцию.

«В Америке у Разина гражданства нет, он там находился всего короткий срок, когда ему делали там операцию (…) Он продал дом и уехал сделать операцию в Америку, а потом из Америки он переехал в Турцию, там принял гражданство», - сказал Жарков на заседании Хостинского районного суда Сочи.
Продюсер Андрей Разин зарегистрировался в престижном районе Флориды

ДВЕ СМЕРТИ И НОВЫЙ ЭПИЗОД

Незадолго до этого стало известно, что Разину могут предъявить еще один эпизод мошенничества, если докажут подделку продюсером договора с солистом «Ласкового мая» Юрием Шатуновым.

«Если в случае проведенной проверки будет установлен факт мошенничества касаемо заключения договора между Разиным и Шатуновым, то Разину могут предъявить ещё один эпизод», - сообщил источник РИА Новости.

Со своей стороны, адвокат вдовы Шатунова Асель Мухтарова-Казарновская назвала этот договор «юридическим нонсенсом». По ее словам, в документе, который предъявлял Разин, утверждалось, что Шатунов якобы передал ему исключительное право, как на свои авторские права, так и на изображение и персональные данные. Адвокат усмотрела в этом противоречие российским законам.

Поп-группа «Ласковый май» стала одной из легенд 1990-х. Песни «Белые розы», «Седая ночь», и «Розовый вечер» знала вся страна, а в солиста группы Юру Шатунова было влюблено множество девушек. Однако группа быстро распалась, а попытка ее воссоздания уже без Шатунова продюсером Андреем Разиным привела к многочисленным судебным спорам за права на «золотые хиты», которые не остановились даже после смерти 48-летнего Шатунова в июне 2022 года.

Незадолго до смерти, причиной которой назвали инфаркт, Шатунов отсудил у Разина права на песни. Хостинский суд Сочи по иску детей Шатунова также признал за ними права на 23 песни «Ласкового мая». В конце ноября 2025 года Верховный суд РФ отказался рассматривать жалобу Разина на это решение. Со своей стороны, суд в Сочи перенес на 19 января заседание по ходатайству продюсера о пересмотре дела.

Примерно через пять месяцев после смерти Шатунова, в ноябре все того же 2022 года скончался и автор песен «Ласкового мая», композитор Сергей Кузнецов. Ему было 58 лет, причиной летального исхода назвали сердечный приступ.

«Клубочек раскручивается!»: Жуков о последствиях ареста «главного мошенника 1990-х»

«КЛУБОЧЕК» РАСКРУЧИВАЕТСЯ

28 ноября 2025 года стало известно об аресте генерального директора музыкального издательства «Джем» Андрея Черкасова по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Он отправлен в СИЗО до 27 января 2026 года, хотя арест уже обжалован.

Музыкальный продюсер Максим Фадеев назвал Черкасова «главным мошенником шоу-бизнеса конца 90-х», добавив, что тот его неоднократно обманывал в отношении прав на песни.

Со своей стороны, лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков рассказал НСН, что уже много лет судится с Черкасовым, в том числе за права на песни. Он возмутился тем, что «один человек мог нагнуть целую большую систему» и это продолжалось на протяжении многих лет.

Вместе с тем Жуков высказал мнение, что «клубочек может раскрутиться еще дальше», и после ареста Черкасова надо «приготовится» другим участником преступного сговора с гендиректором «Джема».

ФОТО: РИА Новости
