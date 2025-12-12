«Две смерти и одно дело»: Куда сбежал из России продюсер «Ласкового мая» Разин
Разин объявлен в розыск и уехал из России то ли в США, то ли в Турцию, но продолжает судиться с родственниками скончавшихся коллег по «Ласковому маю».
В России продолжают раскручиваться громкие истории, связанные с предполагаемым мошенничеством известных музыкальных деятелей. В центре внимания СМИ в эти дни оказался продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин, успевший уехать из России и избежать участи находящегося за решеткой Андрея Черкасова, которого называют «главным мошенником шоу-бизнеса конца 90-х».
ГДЕ ИСКАТЬ РАЗИНА: США ИЛИ ТУРЦИЯ
В конце ноября стало известно, что Андрей Разин объявлен в международный розыск по делу о мошенничестве в крупном размере. Продюсеру «предъявили» за использование поддельного договора с автором песен «Ласкового мая» Сергеем Кузнецовым и присваивание положенных поэту денег. По данным ТАСС, в «деле Разина» фигурирует материальный ущерб на сумму около 500 млн рублей.
11 декабря источник РИА Новости сообщил, что следствие обратилось в суд с ходатайством о заочном аресте Разина, однако потом его отозвали по неизвестным причинам. Ну а сегодня все то же информагентство сообщило, что Разин покинул Россию «сразу после возбуждения дела».
Направление «бегства» Разина не уточняется. При этом ранее сообщалось, что продюсер якобы живет во Флориде, а перебрался в США еще два года назад.
На этом фоне 4 декабря представитель Разина в России Александр Жарков сообщил, что на самом деле тот переехал не в США, а в Турцию.
«В Америке у Разина гражданства нет, он там находился всего короткий срок, когда ему делали там операцию (…) Он продал дом и уехал сделать операцию в Америку, а потом из Америки он переехал в Турцию, там принял гражданство», - сказал Жарков на заседании Хостинского районного суда Сочи.
ДВЕ СМЕРТИ И НОВЫЙ ЭПИЗОД
Незадолго до этого стало известно, что Разину могут предъявить еще один эпизод мошенничества, если докажут подделку продюсером договора с солистом «Ласкового мая» Юрием Шатуновым.
«Если в случае проведенной проверки будет установлен факт мошенничества касаемо заключения договора между Разиным и Шатуновым, то Разину могут предъявить ещё один эпизод», - сообщил источник РИА Новости.
Со своей стороны, адвокат вдовы Шатунова Асель Мухтарова-Казарновская назвала этот договор «юридическим нонсенсом». По ее словам, в документе, который предъявлял Разин, утверждалось, что Шатунов якобы передал ему исключительное право, как на свои авторские права, так и на изображение и персональные данные. Адвокат усмотрела в этом противоречие российским законам.
Поп-группа «Ласковый май» стала одной из легенд 1990-х. Песни «Белые розы», «Седая ночь», и «Розовый вечер» знала вся страна, а в солиста группы Юру Шатунова было влюблено множество девушек. Однако группа быстро распалась, а попытка ее воссоздания уже без Шатунова продюсером Андреем Разиным привела к многочисленным судебным спорам за права на «золотые хиты», которые не остановились даже после смерти 48-летнего Шатунова в июне 2022 года.
Незадолго до смерти, причиной которой назвали инфаркт, Шатунов отсудил у Разина права на песни. Хостинский суд Сочи по иску детей Шатунова также признал за ними права на 23 песни «Ласкового мая». В конце ноября 2025 года Верховный суд РФ отказался рассматривать жалобу Разина на это решение. Со своей стороны, суд в Сочи перенес на 19 января заседание по ходатайству продюсера о пересмотре дела.
Примерно через пять месяцев после смерти Шатунова, в ноябре все того же 2022 года скончался и автор песен «Ласкового мая», композитор Сергей Кузнецов. Ему было 58 лет, причиной летального исхода назвали сердечный приступ.
«КЛУБОЧЕК» РАСКРУЧИВАЕТСЯ
28 ноября 2025 года стало известно об аресте генерального директора музыкального издательства «Джем» Андрея Черкасова по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Он отправлен в СИЗО до 27 января 2026 года, хотя арест уже обжалован.
Музыкальный продюсер Максим Фадеев назвал Черкасова «главным мошенником шоу-бизнеса конца 90-х», добавив, что тот его неоднократно обманывал в отношении прав на песни.
Со своей стороны, лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков рассказал НСН, что уже много лет судится с Черкасовым, в том числе за права на песни. Он возмутился тем, что «один человек мог нагнуть целую большую систему» и это продолжалось на протяжении многих лет.
Вместе с тем Жуков высказал мнение, что «клубочек может раскрутиться еще дальше», и после ареста Черкасова надо «приготовится» другим участником преступного сговора с гендиректором «Джема».
