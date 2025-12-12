ГДЕ ИСКАТЬ РАЗИНА: США ИЛИ ТУРЦИЯ

В конце ноября стало известно, что Андрей Разин объявлен в международный розыск по делу о мошенничестве в крупном размере. Продюсеру «предъявили» за использование поддельного договора с автором песен «Ласкового мая» Сергеем Кузнецовым и присваивание положенных поэту денег. По данным ТАСС, в «деле Разина» фигурирует материальный ущерб на сумму около 500 млн рублей.

11 декабря источник РИА Новости сообщил, что следствие обратилось в суд с ходатайством о заочном аресте Разина, однако потом его отозвали по неизвестным причинам. Ну а сегодня все то же информагентство сообщило, что Разин покинул Россию «сразу после возбуждения дела».

Направление «бегства» Разина не уточняется. При этом ранее сообщалось, что продюсер якобы живет во Флориде, а перебрался в США еще два года назад.

На этом фоне 4 декабря представитель Разина в России Александр Жарков сообщил, что на самом деле тот переехал не в США, а в Турцию.

«В Америке у Разина гражданства нет, он там находился всего короткий срок, когда ему делали там операцию (…) Он продал дом и уехал сделать операцию в Америку, а потом из Америки он переехал в Турцию, там принял гражданство», - сказал Жарков на заседании Хостинского районного суда Сочи.