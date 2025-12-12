ПВО уничтожила пять украинских беспилотников утром над тремя регионами Президент США предупредил об опасности Третьей мировой войны Власти Бельгии заявили, что замороженные активы России придется направить на нужды Украины Больше половины россиян создают продуктовый запас на «черный день» Метель и гололедицу прогнозируют синоптики в европейской части России этим вечером Россиян поздравили с Днем Конституции с борта Международной космической станции