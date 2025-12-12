«Позиция Европы не важна»: Почему Турция не отдаст Украине С-400

На Анкару давят США, но турецкие военные не отдадут российское ПВО украинской армии, заявил НСН Икбаль Дюрре.

Вопрос размещения систем противовоздушной обороны (ПВО) С-400 Турции придется решать с Россией. В таком случае исключено, что комплексы достанутся украинской армии, рассказал турецкий политолог Икбаль Дюрре в разговоре с НСН.

В ЕC обсуждают идею выкупить у Турции российские зенитно-ракетные комплексы С-400 и передать их Украине. Об этом сообщили РИА Новости. Дюрре опроверг реальность таких слухов.

Эрдоган: Вопрос с российскими С-400 закрыт
«Я думаю, что Турция на это не пойдет. Другой вопрос, что из-за С-400 у президента Эрдогана достаточно сложные отношения с США. Тут позиция Европы не так важна. Просто европейцы хотят Турцию впутать в украинские дела, исходя из своих интересов. Поэтому ЕС проявляет такую инициативу, но Анкара не поддастся таким провокациям и никогда не согласится с тем, чтобы турецкие С-400 отправились на Украину. Но другой вопрос, что из-за давления со стороны США Эрдогану придется попрощаться с системами С-400. Но это будет сделано только в координации с Россией. То есть конечная точка, куда попадут эти системы, ни в коем случае не может быть там, где не устроит Москву», — указал он.

Политолог также добавил, что Турция мечтает об американских самолетах, но они тоже ей не достанутся.

Пентагон: США считают ЗРС С-400 и другие элементы ПРО России наиболее передовыми
«Вопрос С-400 тесно связан с покупкой самолетов F-35 и F-16. Турция хочет их получить. Страна буквально недавно заключила договор с европейскими странами по покупке истребителей Eurofighter. А американцы связывают поставки своих машин с выводом с территории Турции С-400, это их главное условие. С другой стороны, Турция одновременно не может покупать и Eurofighter, и F-16 и F-35. Это экономически нецелесообразно и сложно осуществить на практике. К тому же, до Турции еще четыре-пять стран НАТО из Европы стоят в очереди на поставку американских истребителей. Есть еще много времени, пока наступит этот момент, да и непонятно, чем он закончится», — заключил собеседник НСН,

Ранее Дюрре заявил НСН, почему новое правительство Сирии заинтересовано в России.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
ТЕГИ:ОружиеПВОРоссияТурция

Горячие новости

Все новости

партнеры