Теннисист Рублев вышел во второй круг турнира в Дохе
18 февраля 202608:54
Россиянин Андрей Рублев вышел во второй круг теннисного турнира категории ATP 500 в Дохе.
В первом круге Рублев обыграл нидерландца Йеспера де Йонга, россиянин одержал победу со счетом 6:4, 6:3(86). Рублев уступал сопернику по ходу первого сета, однако затем смог взять пять геймов подряд.
На следующем этапе россиянин сыграет с венгром Фабианом Марожаном.
Андрею Рублеву 28 лет, он занимает 14 место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов.
