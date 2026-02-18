Теннисист Рублев вышел во второй круг турнира в Дохе

В первом круге Рублев обыграл нидерландца Йеспера де Йонга, россиянин одержал победу со счетом 6:4, 6:3(86). Рублев уступал сопернику по ходу первого сета, однако затем смог взять пять геймов подряд.

На следующем этапе россиянин сыграет с венгром Фабианом Марожаном.

Андрею Рублеву 28 лет, он занимает 14 место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов.



