Захарова: Украина точечно совершает теракты против детей

Украинский режим точечно совершает теракты в местах, где можно «попасть по детям». Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

С начала СВО из-за атак ВСУ пострадали более тысячи детей

Дипломат обратила внимание, что Киев подбрасывает мины «Лепесток», наносит удары дронами, повторно возвращается на место преступлений - «детские сады, школы, больницы, площадки, играющие дети, рынки и так далее».

«Вот там, где можно попасть по детям», - подчеркнула Захарова.

Ранее официальный представитель МИД обвинила президента Украины Владимира Зеленского в осознанных терактах ради срыва переговоров по мирному урегулированию, пишет Ura.ru.

ФОТО: Светлана Ключкина / НСН
