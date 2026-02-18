Захарова: Украина точечно совершает теракты против детей
Украинский режим точечно совершает теракты в местах, где можно «попасть по детям». Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik.
Дипломат обратила внимание, что Киев подбрасывает мины «Лепесток», наносит удары дронами, повторно возвращается на место преступлений - «детские сады, школы, больницы, площадки, играющие дети, рынки и так далее».
«Вот там, где можно попасть по детям», - подчеркнула Захарова.
Ранее официальный представитель МИД обвинила президента Украины Владимира Зеленского в осознанных терактах ради срыва переговоров по мирному урегулированию, пишет Ura.ru.
