Зеленский поручил организовать встречу с Путиным в Женеве
Украинский президент Владимир Зеленский сообщил Axios, что решил организовать встречу с лидером России Владимиром Путиным.
Он считает, что это лучший способ добиться прорыва в территориальных вопросах. По словам Зеленского, он поручил своей команде организовать будущую встречу на уровне лидеров в Женеве.
При этом Зеленский указал, что Украина готова обсудить вывод своих войск из Донбасса, но только при условии, что Россия отведет свои на такое же расстояние. Он отметил, что предусматривающее односторонний вывод войск мирное соглашение будет отклонено, так как «люди никогда мне этого не простят».
Ранее президент Украины раскрыл, что сказал ему Уиткофф перед переговорами с Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
