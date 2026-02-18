Ватикан не будет участвовать в Совете мира

Ватикан не войдет в состав сформированного США Совета мира. Об этом заявил госсекретарь анклава кардинал Пьетро Паролин, передает Reuters.

По его словам, государство не станет участвовать в структуре из-за ее «своеобразной природы».

«Опасение состоит в том, что на международном уровне решать кризисные ситуации должна, прежде всего, ООН. Это один из пунктов, на которых мы настояли», - подчеркнул Паролин.

Между тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил что Москва пока не определилась со своей позицией по Совету мира, МИД страны прорабатывает вопрос, пишет Ura.ru.

