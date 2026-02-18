Ватикан не будет участвовать в Совете мира
Ватикан не войдет в состав сформированного США Совета мира. Об этом заявил госсекретарь анклава кардинал Пьетро Паролин, передает Reuters.
По его словам, государство не станет участвовать в структуре из-за ее «своеобразной природы».
«Опасение состоит в том, что на международном уровне решать кризисные ситуации должна, прежде всего, ООН. Это один из пунктов, на которых мы настояли», - подчеркнул Паролин.
Между тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил что Москва пока не определилась со своей позицией по Совету мира, МИД страны прорабатывает вопрос, пишет Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ФСБ задержала готовившего теракт жителя Челябинска
- Хинштейн после ДТП продолжит реабилитацию в Москве
- СМИ: Задержана министр культуры Башкирии
- Захарова: Украина точечно совершает теракты против детей
- Ватикан не будет участвовать в Совете мира
- Теннисист Рублев вышел во второй круг турнира в Дохе
- Заседание суда по делу Мадуро перенесли на 26 марта
- «Мединский и Зятькофф»: Первый день переговоров в Женеве принес тупик, прогресс и раскол
- Швыдкой назвал невозможной культурную жизнь Европы без русских артистов
- Huawei зарегистрировала два товарных знака в РФ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru