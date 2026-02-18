СМИ: Переговоры в Женеве по Украине могли застопориться

Проходящие в Женеве трехсторонние переговоры по урегулированию ситуации вокруг Украины могли застопориться, сообщает портал Axios со ссылкой на источники.

Зеленский поручил организовать встречу с Путиным в Женеве

По их словам, причиной стали позиции, представленные новым главным переговорщиком России Владимиром Мединским. При этом не уточняется, о каких именно позициях идет речь и какова была реакция на этом делегаций США и Украины.

Ранее стало известно, что Киев обеспокоен возвращением Мединского в состав российской делегации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / Алена Федина
