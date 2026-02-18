СМИ: Переговоры в Женеве по Украине могли застопориться
18 февраля 202604:30
Проходящие в Женеве трехсторонние переговоры по урегулированию ситуации вокруг Украины могли застопориться, сообщает портал Axios со ссылкой на источники.
По их словам, причиной стали позиции, представленные новым главным переговорщиком России Владимиром Мединским. При этом не уточняется, о каких именно позициях идет речь и какова была реакция на этом делегаций США и Украины.
Ранее стало известно, что Киев обеспокоен возвращением Мединского в состав российской делегации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
