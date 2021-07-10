Мечты о Крыме. Украина пугает Россию намерениями

После того, как Украина вернет себе Крым, 500 тысяч россиян, оказавшихся на полуострове с 2014, будут депортированы с полуострова. Такие планы украинский властей раскрыл вице-премьер Украины Алексей Резников телеканалу «Украина 24».

«Если граждане не попали в Крым через Чонгар, Каланчак или Чаплинку, значит, они находятся незаконно на той территории», — цитируют его «Известия».

Напомним, телеведущий Дмитрий Гордон заявил, что в случае возвращения Крыма Украиной россиян будет ждать выселение с полуострова.