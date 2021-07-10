Мечты о Крыме. Украина пугает Россию намерениями
Политики и журналисты-международники обсудили очередное заявление Киева о Крыме.
После того, как Украина вернет себе Крым, 500 тысяч россиян, оказавшихся на полуострове с 2014, будут депортированы с полуострова. Такие планы украинский властей раскрыл вице-премьер Украины Алексей Резников телеканалу «Украина 24».
«Если граждане не попали в Крым через Чонгар, Каланчак или Чаплинку, значит, они находятся незаконно на той территории», — цитируют его «Известия».
Напомним, телеведущий Дмитрий Гордон заявил, что в случае возвращения Крыма Украиной россиян будет ждать выселение с полуострова.
Член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что скорее Украина войдет в состав России.
«Крым вернулся в состав России навечно, ничто уже изменить статус Крыма не может, это все должны понимать. Я убежден в том, что Украина никуда от России не денется. В конце концов, мозги у людей повернут в нужном направлении, придет время, и они вернутся в Россию в каком-то виде – Конфедерация, Федерация, часть России. Я не сомневаюсь в том, что Украина будет вместе с Россией, у нее другого пути нет», - объяснил сенатор.
Политолог Александр Рар в эфире НСН предполагал, что Крым ждет судьба Северного Кипра.
«Думаю, что уже в ближайшие годы с Крымом будет та же ситуация, как и с Северным Кипром, который фактически относится к Турции, никто этого не признает, но никто и санкции против Турции не вводит. И ситуация, в принципе, давным-давно стабилизировалась и успокоилась», – сказал он.
В другом комментариии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» сенатор назвал главной ошибкой Киева в отношении полуострова полный отрыв от реальности.
«Они действительную ситуацию не оценивают - не понимают, что Крым уже никогда не вернётся в состав Украины», - отметил в частности сенатор.
Ранее 1 июля Верховная рада приняла закон о коренных народах Украины, в список которых не включены русские. В МИД России отметили, что закон нарушает основополагающие международные договоры и ставит миллионы русских в дискриминационное положение.
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