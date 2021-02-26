Зеленский подписал указ о мерах по «деоккупации» Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об отдельных мерах, направленных на «деоккупацию» и реинтеграцию Крыма, сообщают «Известия».
Зеленский поручил правительству запустить работы пот организации международного саммита «Крымская платформа», разработать меры по поддержке языка крымских татар, культуры и прав жителей полуострова.
Как передает «Свободная пресса», Зеленский назвал «деоккупацию» Крыма общей задачей мирового сообщества.
Неделю назад сообщалось, что Украина планирует достроить дамбу на Северо-Крымском канале, чтобы окончательно перекрыть подачу воды на полуостров. Украина посредством Северо-Крымского канала обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде. После воссоединения полуострова с Россией украинские власти прекратили подачу воды по каналу. Из-за недостатка воды в ряде регионов Крыма введена её подача по графику.
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек в эфире НСН рассказал, что власти Украины не могут угрожать водоснабжению полуострова.
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