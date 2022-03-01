«Максимальный компромисс»: На что Москва и Киев могут разменять признание Крыма
Российско-украинские переговоры могут продолжиться на высшем уровне, а их затягивание выгодно России «на земле», сказал НСН Алексей Чадаев.
Максимальные уступки, на которые готова пойти Россия на переговорах с Украиной, могут касаться отказа Киева от внеблокового статуса и перехода под защиту США, предположил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» политолог Алексей Чадаев.
Накануне прошли первые с начала войны переговоры делегаций России и Украины. Президент этой страны Владимир Зеленский заявил по их итогам, что Киев настаивал на «завершении войны», но не получил от переговоров с Москвой желаемого результата.
«Мне кажется, что сейчас обсуждается повышение уровня переговоров, в первую очередь, потому что несколько раз были инициативы по поводу прямых переговоров на самом верхнем уровне, но они все время срывались из-за того, что не могли определить место – Минск, Варшава, Стамбул или Баку. Второе - это условия прекращения боевых действий, а третье - пункты повестки для обсуждения и фиксации политических итогов произошедшего», - сказал Чадаев.
При этом он назвал «максимальный компромисс», который может устроить и Москву, и Киев.
«Очень трудно это спрогнозировать, но рискну предположить такую формулу: возможно, это размен нейтрального, внеблокового статуса Украины на гарантии ее безопасности со стороны США, и в то же время признание Крыма. Что касается ДНР и ЛНР, то это фиксация, приближенная к тому, о чем шла речь до спецоперации, - административные границы Луганской и Донецкой областей, и возврат к чему-то похожему на Минский формат. Но эта гипотеза сдвинута в западную сторону. Это гипотеза о максимальном компромиссе, на который Москва, наверное, в принципе готова пойти, потому что дальше – уже точно нет. Но, разумеется, стартовые позиции Москвы на переговорах будут другими. Дальше уже вопрос торга», - предположил политолог.
Чадаев также указал, в чем выгода Москвы и Киева от затягивания переговоров.
«"На земле" затяжка времени в пользу России, а во всех остальных плоскостях – скорее, в пользу Украины. Каждый день приносит российской экономике и международным позициям все новые удары со стороны мобилизовавшегося коллективного Запада, это новые санкции, ограничения, запреты и отмены, и у украинцев есть основания думать, что это в их пользу. Но в то же самое время "на земле" ситуация для них ухудшается, потому что в блокированных городах возникают сложности, а продолжающиеся боевые действия успешны для российской стороны», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Ранее экс-глава Минобороны ДНР Игорь Стрелков сказал на пресс-конференции в НСН, что украинская сторона намеренно будет затягивать переговоры и дальше, чтобы выиграть время.
После первого раунда российско-украинских переговоров, прошедших 28 февраля в Гомельской области Белоруссии, стороны определили ряд приоритетных тем, по которым наметились «определенные решения», и уехали для консультаций в Киев и Москву.
Глава МИД Белоруссии Владимир Макей выразил надежду, что российско-украинские переговоры продолжатся через пару дней на белорусско-польской границе.
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