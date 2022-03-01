«Максимальный компромисс»: На что Москва и Киев могут разменять признание Крыма

Максимальные уступки, на которые готова пойти Россия на переговорах с Украиной, могут касаться отказа Киева от внеблокового статуса и перехода под защиту США, предположил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» политолог Алексей Чадаев.

Накануне прошли первые с начала войны переговоры делегаций России и Украины. Президент этой страны Владимир Зеленский заявил по их итогам, что Киев настаивал на «завершении войны», но не получил от переговоров с Москвой желаемого результата.