«Не идите на поводу!» Стрелков назвал затягивание войны целью Украины на переговорах с Россией
По его словам, это позволит украинским войскам максимально оторваться от российской армии.
Украинская сторона намеренно будет затягивать переговоры и дальше, чтобы выиграть время, заявил экс-глава Минобороны ДНР Игорь Стрелков в пресс-центре НСН.
«Украинская сторона будет тянуть время, они ничего не решают сейчас. Они четко придерживаются линии США, которым нужна война. Максимум, на что Зеленский уполномочил своих представителей, это тянуть время, добиваясь того, чтобы российские войска прекратили наступление, чтобы дали возможность украинским войскам организовать оборону. Надеюсь, что российские власти понимают эту угрозу и не станут идти у них на поводу», - отметил он.
Ранее экс-глава Минобороны в пресс-центре НСН допустил возможность ввода западных войск на территорию Украины в случае затянувшейся операции РФ.
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