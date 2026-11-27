С 1 декабря республика закрывает границу в Нарве. По словам Тоотса, ежедневно ее пересекают около 200 человек. Среди них есть жители, которые навещают родственников по другую сторону одноименной реки. После закрытия пункта поездки станут значительно сложнее. Для посещения близких придется использовать маршруты через третьи страны. Причем меру хотят пересмотреть через полгода.



Также мэр ожидает негативных последствий для местного бизнеса. По его оценке, гостиницы, кафе и рестораны могут потерять около 20% клиентов и выручки. Экс-глава города Катри Райк считает, что подобные шаги усиливают изоляцию Нарвы, которая постепенно теряет роль связующего звена между двумя странами.



По данным газеты, около 95% жителей населенного пункта в повседневной жизни говорят по-русски, а более 80% имеют русское происхождение. Тоотс призывает предусмотреть исключения для тех, кому необходимо пересекать границу по семейным обстоятельствам, например для посещения пожилых родственников или участия в похоронах.



Недавно НСН сообщала, что глава МВД республики и мэр Нарвы поссорились на ТВ из-за закрытия границы с РФ.

