Украинский пленный заявил, что в боях на Курском направлении участвуют наемники Запада
16 августа 202406:35
Пленный Вооруженных сил Украины на видео, которое обнародовало Министерство обороны России, рассказал, что в рядах подразделений ВСУ, участвующих в боях на курском направлении, есть иностранные наемники.
Также он заявил о большом количестве уничтоженной техники и украинских военнослужащих, увиденных им во время пересечения границы с Курской областью.
Ранее стало известно, что США не разрешают удары ATACMS по Курску из-за ограниченных запасов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru