Украинский пленный заявил, что в боях на Курском направлении участвуют наемники Запада

Пленный Вооруженных сил Украины на видео, которое обнародовало Министерство обороны России, рассказал, что в рядах подразделений ВСУ, участвующих в боях на курском направлении, есть иностранные наемники.

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Также он заявил о большом количестве уничтоженной техники и украинских военнослужащих, увиденных им во время пересечения границы с Курской областью.

Ранее стало известно, что США не разрешают удары ATACMS по Курску из-за ограниченных запасов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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