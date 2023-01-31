Долой красные линии: Президент Литвы призвал поставить Киеву истребители
Президент Литвы Гитанас Науседа обратился к западным странам с призывом преодолеть «красную линию» и передать Украине истребители, а также дальнобойные реактивные ракетные системы. Как заявил лидер балтийской республики телеканалу LRT, такое вооружение существенно поможет Киеву в военном плане для защиты от внешней агрессии.
Комментируя вопрос так называемых «красных линий», президент Литвы констатировал, что Запад не единожды стирал их. Ранее в Минобороны США не исключили возможности поставок Украине каких-либо вооружений.
При этом, президент США Джо Байден заявил накануне кратко, что Вашингтон не будет предоставлять Украине истребители F-16.
Для управления истребителями F-16 у Украины на сегодня нет подготовленных лётчиков. Об этом в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил бывший заместитель главнокомандующего ВВС по вопросам ПВО Айтеч Бижев.
США, Германия и еще ряд стран недавно заявили о готовности передать Украине танки Abrams и Leopard 2. Дискуссия о возможности такого шага также шла в контексте «красных линий»
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