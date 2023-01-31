Долой красные линии: Президент Литвы призвал поставить Киеву истребители

Президент Литвы Гитанас Науседа обратился к западным странам с призывом преодолеть «красную линию» и передать Украине истребители, а также дальнобойные реактивные ракетные системы. Как заявил лидер балтийской республики телеканалу LRT, такое вооружение существенно поможет Киеву в военном плане для защиты от внешней агрессии.

Комментируя вопрос так называемых «красных линий», президент Литвы констатировал, что Запад не единожды стирал их. Ранее в Минобороны США не исключили возможности поставок Украине каких-либо вооружений.