Долой красные линии: Президент Литвы призвал поставить Киеву истребители

Президент Литвы Гитанас Науседа обратился к западным странам с призывом преодолеть «красную линию» и передать Украине истребители, а также дальнобойные реактивные ракетные системы. Как заявил лидер балтийской республики телеканалу LRT, такое вооружение существенно поможет Киеву в военном плане для защиты от внешней агрессии.

Комментируя вопрос так называемых «красных линий», президент Литвы констатировал, что Запад не единожды стирал их. Ранее в Минобороны США не исключили возможности поставок Украине каких-либо вооружений.

«Будут раздавлены»: Украине предрекли «полный разгром», несмотря на поставки вооружений

При этом, президент США Джо Байден заявил накануне кратко, что Вашингтон не будет предоставлять Украине истребители F-16.

Для управления истребителями F-16 у Украины на сегодня нет подготовленных лётчиков. Об этом в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил бывший заместитель главнокомандующего ВВС по вопросам ПВО Айтеч Бижев.

США, Германия и еще ряд стран недавно заявили о готовности передать Украине танки Abrams и Leopard 2. Дискуссия о возможности такого шага также шла в контексте «красных линий»

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/ Алексей Витвицкий
ТЕГИ:ИстребителиУкраинаЛитва
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры