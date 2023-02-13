Глава Чечни рассказал, что станет с западными истребителями на Украине

Глава Чечни Рамзан Кадыров в интервью программе «60 минут» на телеканале «Россия 1» заявил, что если западные боевые самолёты появятся на Украине, то их будут сбивать сразу после взлёта.

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«Истребитель поднимется – сразу салам алейкум, не будет», - сказал он.

Также чеченский лидер назвал ерундой передачу Украине западных танкой, так как следует ещё и обучить экипажи.

Ранее Европарламент принял резолюцию, в которой призвал изучить возможность поставок Киеву боевых самолётов и ракет большой дальности, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Ковалев
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаЗападСамолетыИстребители
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