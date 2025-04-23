Госдума: Мирный план Трампа может быть неожиданным для Запада
Мирный план американского президента Дональда Трампа может содержать неожиданные, в том числе для Запада, пункты, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление депутат Госдумы от крымского региона Юрия Нестеренко.
«В стиле Трампа предложить и что-то неожиданное, в том числе, для западного сообщества», — считает парламентарий. По его словам, президент США также может потребовать от Украины пойти на уступки, аргументируя это необходимостью прекратить кровопролитие.
Ранее стало известно, что американские представители направляются в Лондон, чтобы предъявить Украине ультиматум в пользу Москвы, а не для переговоров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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