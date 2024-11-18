«Кровавый Джо и фаза безумия»: В США ждут жесткий ответ России за ATACMS
Байден придумал «корейское объяснение» дальнобойным ударам, СМИ указали первой целью Курскую область, а Илон Маск предупредил о «зеркальном ответе».
Пока еще действующий президент США Джо Байден решил напомнить о своем существовании решением, которое может вывести российско-украинский конфликт на новый уровень.
СМИ утверждают, что Вашингтон все-таки разрешил Киеву бить ракетами ATACMS в глубину российской территории. При этом в Москве предупреждали, что это будет означать вовлечение в конфликт стран НАТО и соответствующий ответ.
ОТ ЛЮБИМОВКИ ДА КУРСКА: «КУДА ПОЛЕТЯТ ATACMS»
Победивший на ноябрьских президентских выборах в США Дональд Трамп бодро формирует «команду мечты» для своей администрации и не отказывается от обещаний быстро завершить конфликт на Украине. Однако его инаугурация состоится только 20 января, а до этого время политикой Вашингтона официально «рулит» 81-летний Джо Байден, о котором давно не было ничего слышно. Возвращение «сонного» Джо оказалось громким. По данным газеты The New York Times, он все-таки разрешил Украине бить дальнобойными ракетами ATACMS по «глубинной» территории России.
Речь идет о поставляемых США Киеву ракетах ATACMS с дальностью действия около 300 км.
«Это оружие, скорее всего, будет первоначально применено при защите украинских войск в Курской области», - отмечает издание.
При этом Байден выбрал экзотическое оправдание такого решения. По данным NYT, это связано с «прибытием в Курскую область военных из КНДР». Отмечается, что помимо Курской области под удар ATACMS могут попасть и другие регионы России.
Самый резонансный удар такими ракетами по территории России случился 23 июня 2024 года. Тогда в результате удара ракетами ATACMS с кассетными частями по пляжам Севастополя и Любимовки погибли двое детей и двое взрослых, а еще более 150 человек были ранены. Видео той страшной атаки стало для многих шоком.
Президент России Владимир Путин говорил, что разрешение на дальнобойные удары по России будет означать прямое участие в конфликте стран НАТО, поскольку только там могут вводить полетные задания в такие ракетные системы.
«Если это решение будет принято, это будет означать ни что иное, как прямое участие стран НАТО, Соединенных Штатов, европейских стран в конфликте на Украине (…) А если это так, то, имея в виду изменение самой сути этого конфликта, мы будем принимать соответствующие решения, исходя из тех угроз, которые нам будут создаваться»,— предупреждал Владимир Владимирович.
Вместе с тем, французская газета Le Figaro сообщила 17 ноября вечером, что Франция и Великобритания также разрешили Украине наносить удары ракетами SCALP и Storm Shadow вглубь территории России.
«БЕЗУМИЕ» И ЗЕРКАЛЬНЫЙ ОТВЕТ
США, Великобритания и Франция пока официально не подтвердили снятие «дальнобойных запретов», в Кремле пока также молчат, однако во всем мире уж вовсю обсуждают эти новости. Так, президент Венесуэлы Николас Мадуро указал на «безумие» Запада.
«Правительства США, Франции и Великобритании, Священный Альянс Зла только что разрешили преступному нацисту Зеленскому на Украине использовать свои ракеты большой дальности для нападения на нашу сестру Россию. Говорю вам, это решающий момент. Могу сказать, что они вступили в фазу безумия североамериканского империализма, фазу мести», - сказал Мадуро, выступление которого показал телеканал VTV.
Со своей стороны, миллиардер Илон Маск, уже получивший назначение в администрации Трампа, предупредил соотечественников о последствиях.
«Проблема в том, что Россия ответит зеркально», - написал Маск в соцсети X.
Ну а в России не стесняются в выражениях. Например, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий объявил о превращении «сонного» Джо» в «кровавого».
«Байден, по всей видимости, решил закончить свой президентский срок и войти в историю как "кровавый Джо". Если данные источников издания подтвердятся, это будет означать только одно: прямое участие США в военном конфликте на Украине. Что неминуемо повлечет самый жесткий ответ России», - сказал Слуцкий РИА Новости.
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев пока не прокомментировал последние новости, при этом после атаки ATACMS Севастополя обещал, все, кто стояли за теми ударами, «сгорят в аду».
«Надеюсь, не только в сакральном огне, но ещё раньше – в земном», - уточнил тогда Медведев.
Ну а в Telegram официального представителя МИД РФ Марии Захаровой пока живописные фото из Рио-де-Жанейро, куда прилетел министр Сергей Лавров на саммит «Большой двадцатки». По данным Bloomberg, участники саммита в Бразилии 18-19 ноября всерьез будут обсуждать возможную отправку в Россию 100 тыс. военных из КНДР.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru