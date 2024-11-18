ОТ ЛЮБИМОВКИ ДА КУРСКА: «КУДА ПОЛЕТЯТ ATACMS»

Победивший на ноябрьских президентских выборах в США Дональд Трамп бодро формирует «команду мечты» для своей администрации и не отказывается от обещаний быстро завершить конфликт на Украине. Однако его инаугурация состоится только 20 января, а до этого время политикой Вашингтона официально «рулит» 81-летний Джо Байден, о котором давно не было ничего слышно. Возвращение «сонного» Джо оказалось громким. По данным газеты The New York Times, он все-таки разрешил Украине бить дальнобойными ракетами ATACMS по «глубинной» территории России.

Речь идет о поставляемых США Киеву ракетах ATACMS с дальностью действия около 300 км.

«Это оружие, скорее всего, будет первоначально применено при защите украинских войск в Курской области», - отмечает издание.

При этом Байден выбрал экзотическое оправдание такого решения. По данным NYT, это связано с «прибытием в Курскую область военных из КНДР». Отмечается, что помимо Курской области под удар ATACMS могут попасть и другие регионы России.

Самый резонансный удар такими ракетами по территории России случился 23 июня 2024 года. Тогда в результате удара ракетами ATACMS с кассетными частями по пляжам Севастополя и Любимовки погибли двое детей и двое взрослых, а еще более 150 человек были ранены. Видео той страшной атаки стало для многих шоком.

Президент России Владимир Путин говорил, что разрешение на дальнобойные удары по России будет означать прямое участие в конфликте стран НАТО, поскольку только там могут вводить полетные задания в такие ракетные системы.

«Если это решение будет принято, это будет означать ни что иное, как прямое участие стран НАТО, Соединенных Штатов, европейских стран в конфликте на Украине (…) А если это так, то, имея в виду изменение самой сути этого конфликта, мы будем принимать соответствующие решения, исходя из тех угроз, которые нам будут создаваться»,— предупреждал Владимир Владимирович.

Вместе с тем, французская газета Le Figaro сообщила 17 ноября вечером, что Франция и Великобритания также разрешили Украине наносить удары ракетами SCALP и Storm Shadow вглубь территории России.