Сын Трампа назвал имбецилами разрешивших удары ATACMS вглубь РФ

В США военно-промышленный комплекс стремится инициировать третью мировую войну перед приходом к власти победившего на выборах президента Дональда Трампа, сообщает Ura.ru со ссылкой на заявление Трампа-младшего.

Маск отреагировал на решение Байдена об ударах ATACMS по России

Так он отреагировал на сообщения о разрешении для Киева наносить удары вглубь российской территории. Он назвал принявших такое решение «имбецилами».

«Надо же обеспечить себе триллионные доходы. Жизни людей? Им всё равно! Имбецилы!» — посетовал сын политика.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разрешение ВСУ бить вглубь России - часть плана победы Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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