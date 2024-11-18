Сын Трампа назвал имбецилами разрешивших удары ATACMS вглубь РФ

Так он отреагировал на сообщения о разрешении для Киева наносить удары вглубь российской территории. Он назвал принявших такое решение «имбецилами».

«Надо же обеспечить себе триллионные доходы. Жизни людей? Им всё равно! Имбецилы!» — посетовал сын политика.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разрешение ВСУ бить вглубь России - часть плана победы Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

