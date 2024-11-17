СМИ: Байден разрешил ВСУ применять дальнобойные ATACMS для ударов по России

Издание отмечает, что решение Байдена — серьезное изменение в политике США. Смена позиции американского лидера произошла всего за два месяца до вступления в должность избранного президента США Дональда Трампа. Он, как предполагают аналитики NYT, будет склонен к ограничению дальнейшей помощи Украине.



Также собеседники NYT отметили, что в Белом доме не ожидают, что такой сдвиг кардинально изменит ход боевых действий. По их словам, одной из целей изменения политики США по ракетам является «отправка сообщения Пхеньяну» — Вашингтон хочет предупредить КНДР, что отправлять дополнительные силы не стоит.



Минобороны РФ не подтверждало участия военных Северной Кореи в боевых действиях на российской территории. При этом между Россией и КНДР действует официальный договор о взаимопомощи. 24 октября президент РФ Владимир Путин не стал ни подтверждать, ни опровергать отправку северокорейских военных в Россию, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

