СМИ: Байден разрешил ВСУ применять дальнобойные ATACMS для ударов по России

Американский лидер Джо Байден впервые разрешил Киеву наносить удары по России с применением американских ракет большой дальности. Об этом сообщили источники The New York Times (NYT) в Белом доме.

Источники газеты утверждают, что разрешение украинцам использовать американские армейские тактические ракетные системы (ATACMS) было принято после того, как администрация Байдена рашила, что Россия задействовала войска Северной Кореи в Курской области. Собеседники NYT предполагают, что первоначально такие ракеты будут использоваться только в этом регионе.

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Издание отмечает, что решение Байдена — серьезное изменение в политике США. Смена позиции американского лидера произошла всего за два месяца до вступления в должность избранного президента США Дональда Трампа. Он, как предполагают аналитики NYT, будет склонен к ограничению дальнейшей помощи Украине.

Также собеседники NYT отметили, что в Белом доме не ожидают, что такой сдвиг кардинально изменит ход боевых действий. По их словам, одной из целей изменения политики США по ракетам является «отправка сообщения Пхеньяну» — Вашингтон хочет предупредить КНДР, что отправлять дополнительные силы не стоит.

Минобороны РФ не подтверждало участия военных Северной Кореи в боевых действиях на российской территории. При этом между Россией и КНДР действует официальный договор о взаимопомощи. 24 октября президент РФ Владимир Путин не стал ни подтверждать, ни опровергать отправку северокорейских военных в Россию, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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