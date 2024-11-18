Маск предупредил о зеркальном ответе Москвы на удары Украины вглубь России

Бизнесмен из США Илон Маск отреагировал в соцсети X на решение администрации президента Джо Байдена разрешить Киеву наносить удары по территории России дальнобойными ракетами ATACMS.

Команда Трампа отреагировала на разрешение Украине бить вглубь России

Пот его словам, Россия ответит зеркально.

Маск отметил, что «либералы любят войну».

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ФОТО: EPA / ТАСС
ТЕГИ:УкраинаРакетыСШАИлон Маск

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