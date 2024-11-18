Маск предупредил о зеркальном ответе Москвы на удары Украины вглубь России
18 ноября 202406:34
Бизнесмен из США Илон Маск отреагировал в соцсети X на решение администрации президента Джо Байдена разрешить Киеву наносить удары по территории России дальнобойными ракетами ATACMS.
Пот его словам, Россия ответит зеркально.
Маск отметил, что «либералы любят войну».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru