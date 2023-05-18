США направили инспекторов для проверки системы, сообщает «Страна.Ua». Отмечается, что официальные лица США оценивают, как именно были повреждены компоненты Patriot. Они не видят признаков того, что какой-либо из компонентов подвергся прямому попаданию российской ракеты «Кинжал».

При этом украинский обозреватель 19FortyFive Максим Скрипченко ранее сообщил, что российские войска нанесли сокрушительный удар по ВСУ с помощью средств радиоэлектронной борьбы. Он отметил, что российские силы все более успешно блокируют ракеты HIMARS, используя электронные глушители, чтобы заставить их не попадать в цель.

По его словам, успешная стратегия России в этом вопросе мешает Киеву пойти в контрнаступление, так как использование систем РЭБ против HIMARS не дает украинской армии лишить российскую армию инфраструктуры и логистики.

До этого издание Forbes сообщало, что российские силы уничтожили уже около трети тяжелой буксируемой натовской артиллерии в зоне СВО, но при этом самоходные гаубицы и артиллерия меньшего калибра потерь практически не несут.

Представитель силовых ведомств ДНР назвал эти данные «бредом чистой воды».

«Если говорить об орудиях калибра 30 и меньше миллиметров, используемых на БМП, то хочу напомнить, что статистика потерь легкой бронетехники в украинской армии была и остается рекордной - речь о сотнях уничтоженных машин», - приводит его слова ТАСС.

Собеседник заявил, что у Киева нет никакого «неуязвимого» типа вооружения, а на количественные показатели уничтоженной техники также влияет тактика и стратегия российских сил.

Автор ливанской газеты Al Binaa Мухаммад Садык аль-Хусейни также считает, что именно «уникальная стратегия» российской армии позволила сдержать ожидаемое наступление Киева.