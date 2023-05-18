«Кинжал» в хребет НАТО: Россия нанесла новые удары после уничтожения Patriot
Накануне были уничтожены пять американских установок Patriot, атаки российской стороны на склады с боеприпасами продолжаются. Эксперты отмечают, что Украина остается без защиты и контрнаступления.
Накануне российские войска в рамках СВО при помощи гиперзвукового ракетного комплекса «Кинжал» уничтожили в Киеве многофункциональную радиолокационную станцию (РЛС), а также пять американских пусковых установок зенитного ракетного комплекса Patriot. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
О массированном ударе по пунктам дислокации подразделений ВСУ и по местам хранения боеприпасов, вооружения, техники в ведомстве сообщили 16 мая.
В Сети появились видео, на которых предположительно демонстрируется работа Patriot, пытавшихся отразить удар. Спустя несколько минут после завершения залпа и израсходования боекомплекта в районе ЗРК зафиксирован мощный взрыв.
В США же не хотят признавать «потери». CNN со ссылкой на официального представителя США сообщает, что якобы только два компонента батареи Patriot были повреждены во время российской атаки. По словам других официальных лиц США, ущерб был минимальным и «незначительным».
США направили инспекторов для проверки системы, сообщает «Страна.Ua». Отмечается, что официальные лица США оценивают, как именно были повреждены компоненты Patriot. Они не видят признаков того, что какой-либо из компонентов подвергся прямому попаданию российской ракеты «Кинжал».
При этом украинский обозреватель 19FortyFive Максим Скрипченко ранее сообщил, что российские войска нанесли сокрушительный удар по ВСУ с помощью средств радиоэлектронной борьбы. Он отметил, что российские силы все более успешно блокируют ракеты HIMARS, используя электронные глушители, чтобы заставить их не попадать в цель.
По его словам, успешная стратегия России в этом вопросе мешает Киеву пойти в контрнаступление, так как использование систем РЭБ против HIMARS не дает украинской армии лишить российскую армию инфраструктуры и логистики.
До этого издание Forbes сообщало, что российские силы уничтожили уже около трети тяжелой буксируемой натовской артиллерии в зоне СВО, но при этом самоходные гаубицы и артиллерия меньшего калибра потерь практически не несут.
Представитель силовых ведомств ДНР назвал эти данные «бредом чистой воды».
«Если говорить об орудиях калибра 30 и меньше миллиметров, используемых на БМП, то хочу напомнить, что статистика потерь легкой бронетехники в украинской армии была и остается рекордной - речь о сотнях уничтоженных машин», - приводит его слова ТАСС.
Собеседник заявил, что у Киева нет никакого «неуязвимого» типа вооружения, а на количественные показатели уничтоженной техники также влияет тактика и стратегия российских сил.
Автор ливанской газеты Al Binaa Мухаммад Садык аль-Хусейни также считает, что именно «уникальная стратегия» российской армии позволила сдержать ожидаемое наступление Киева.
«Российская армия использует уникальную стратегию. Она делит стратегический участок на несколько секторов, окружает каждый из них, а затем проводит операцию по их освобождению. Русские буквально заманивают натовское оружие и технику в эти сектора и уничтожают», - написал он.
Он считает, что «стратегический ракетный удар по складам с западным вооружением сломал хребет генералам НАТО».
Утром 18 мая украинские СМИ вновь сообщили о ракетных атаках по территории страны. Так, в Одесской области власти подтвердили попадание в промышленный объект, есть погибший. Также ночью взрывы были слышны и в столице – Дарницком и Днепровском районах, сообщает «Страна. Ua».
В Киевской военной администрации сообщили, что атака осуществлялась со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и Ту-160 из района Каспия, вероятно – крылатыми ракетами типа Х-101.
В Минобороны РФ атаку не подтверждали.
Также сообщалось, что в ночь на 18 мая вновь были атакованы склады ВСУ с боеприпасами и места сосредоточения живой силы, в том числе в Киеве.
«Как минимум 4 склада в Одессе и области взлетели на воздух, одна казарма с теробороной на 450 человек тоже. Ракеты пошли первыми под видом ложных целей, и ПВО их всех пропустило», - пишет Telegram-канал «Образ будущего».
Уточняется, что удары также пришлись по местам дислокации боеприпасов к гаубицам и только что пришедших снарядов из Турции.
Военный эксперт Алексей Леонков ранее объяснял, что украинская армия не может сбить маневрирующую гиперзвуковую ракету «Кинжал», потому что экипаж ВСУ до сих пор не освоил американский ЗРК «Patriot».
«Чтобы сбивать маневрирующие гиперзвуковые ракеты, нужно на чем-то тренировать экипажи. У США ведь даже мишеней гиперзвуковых нет. А тут мы должны поверить, что обученный за несколько месяцев украинский экипаж сбил «Кинжал», - говорил он.
Еще в марте США были обеспокоены применением «Кинжалов» на Украине. Гиперзвуковые ракеты «Кинжал» являются неуязвимыми для систем противовоздушной обороны (ПВО) Украины. Об этом ранее заявил начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов.
Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивков в эфире НСН назвал ее уникальным оружием.
«Кинжал» - это аэробаллистическая ракета, которая запускается с высоты 20 км, имеет дальность боя 2 тысячи км, скорость полета – 10 скоростей звука. Это оружие, обладающее уникальными возможностями. Ничего подобного на Западе нет даже близко. Средств поражения – противоракетной обороны – такой ракеты не существует», - отмечал эксперт.
Ранее генерал-майор авиации, герой России, председатель Президиума «Офицеров России» Сергей Липовой в пресс-центре НСН заявил, что Киев оттягивает контрнаступление, а Запад толкает Украину к активным действиям, но отказывает в самолетах и ракетах.
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