Военный эксперт объяснил доминирование ракет «Кинжал» в небе над Украиной
Украинская армия не может сбить маневрирующую гиперзвуковую ракету «Кинжал», потому что экипаж ВСУ до сих пор не освоил американский ЗРК «Patriot». Об этом в беседе с NEWS.ru заявил военный эксперт Алексей Леонков.
«Чтобы сбивать маневрирующие гиперзвуковые ракеты, нужно на чем-то тренировать экипажи. У США ведь даже мишеней гиперзвуковых нет. А тут мы должны поверить, что обученный за несколько месяцев украинский экипаж сбил «Кинжал», - сказал Леонков.
Он напомнил, что украинская сторона сама признала проблемы с перехватом гиперзвуковых ракет.
При этом собеседник назвал «дешевым пиаром» заявления украинского министра обороны и главу пресс-службы Пентагона о сбитом «Кинжале».
Ранее зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев качество выпускаемых страной видов вооружения и средств поражения, сообщает телеграм-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru