Военный эксперт объяснил доминирование ракет «Кинжал» в небе над Украиной

Украинская армия не может сбить маневрирующую гиперзвуковую ракету «Кинжал», потому что экипаж ВСУ до сих пор не освоил американский ЗРК «Patriot». Об этом в беседе с NEWS.ru заявил военный эксперт Алексей Леонков.

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«Чтобы сбивать маневрирующие гиперзвуковые ракеты, нужно на чем-то тренировать экипажи. У США ведь даже мишеней гиперзвуковых нет. А тут мы должны поверить, что обученный за несколько месяцев украинский экипаж сбил «Кинжал», - сказал Леонков.

Он напомнил, что украинская сторона сама признала проблемы с перехватом гиперзвуковых ракет.

При этом собеседник назвал «дешевым пиаром» заявления украинского министра обороны и главу пресс-службы Пентагона о сбитом «Кинжале».

Ранее зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев качество выпускаемых страной видов вооружения и средств поражения, сообщает телеграм-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: vk.com
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