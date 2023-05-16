«Исключительные» взрывы в Киеве: Украина вновь откладывает контрнаступление из-за высоких рисков
В Киеве сообщили о комплексной атаке по городу с применением баллистических ракет. Зеленский откладывает наступление, но заявляет об успехах в Артемовске.
В Киеве в ночь на 16 мая вновь прогремели взрывы, сообщает УНИАН. По предварительным данным, в городе работают системы ПВО. Ночью по всей территории Украины также прозвучала воздушная тревога. Сейчас она отменена. Взрывы также произошли в Черниговской области, сообщали местные СМИ.
Глава Киевской военной администрации Сергей Попко сообщил, что применялись БПЛА, крылатые ракеты и, вероятно, ракеты баллистического типа. По его словам, комплексная атака была исключительной по плотности – «максимальное количество атакующих ракет за кратчайший промежуток времени», передает «Страна. Ua». В Минобороны РФ эту информацию не подтвердили.
Также в Киеве сообщили, что большинство ракет было обнаружено и уничтожено, зафиксировано падение обломков в Соломенском, Шевченском, Святошинском, Оболонском и Дарницком районах украинской столицы.
Мэр Киева Виталий Кличко позже сообщил о трех пострадавших в результате падения обломков в Соломенском районе.
Украина же пытается атаковать российские территории. Рано утром 16 мая губернатор Брянской области Александр Богомаз в Telegram-канале сообщил, что силы ПВО РФ сбили украинский беспилотник самолетного типа в Клинцах Брянской области. Он отметил, что пострадавших нет, был поврежден балкон жилого дома, на месте работают оперативные службы.
В ответ на провокации Киева российские силы продолжают вести активные действия в зоне спецоперации. Так, «Русская Весна» сообщила о взятии российскими военными села Масютовка в Харьковской области на купянском направлении.
Населенный пункт практически разрушен, однако на близлежащих высотах на другом берегу реки Оскол укрепились украинские войска и контролировали низину с помощью артиллерии и пулеметов. В штурме украинского укрепрайона участвовали бойцы «Роты Z» из бывших заключенных.
При этом на Украине накануне заявили о первом успехе наступательных действий в Артемовске (Бахмуте). Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский заявил о продвижении украинских войск на Бахмутском направлении. До этого украинский лидер Владимир Зеленский сообщил об успешной контратаки ВСУ под Артемовском.
«Заслушали доклад генерала Сырского, чьи подразделения сверхусилиями остановили врага и даже отбросили его обратно по некоторым направлениям», — говорил он.
В ходе визита в Великобританию он также сообщил, что контрнаступление Украины будет, но начнется позже.
«Нам очень нужно время, не очень много. Мы будем готовы через некоторое время. Я не могу поделиться с вами деталями. Мы должны готовиться», - приводят слова Зеленского украинские издания.
Генерал-лейтенант США в отставке Марк Хертлинг написал в статье для Washington Post, что ВСУ не начинают контрнаступление из-за сложности предстоящей операции и высоких рисков.
При этом глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин показал на карте небольшой участок Артемовска, оставшийся за ВСУ, и сообщил, что оставшиеся силы украинцев эвакуируются из города.
Пригожин уточнил, что 15 мая вагнеровцы продвинулись в Артемовске до 220 метров и заняли 105 тысяч квадратных метров территории. Под контролем противника осталось 1,59 квадратных километра, сообщил бизнесмен. По его словам, ЧВК «Вагнер» контролирует 36 многоэтажных домов на западе Артемовска, украинская армия - 12.
Ранее Пригожин заявил о начале контрнаступления ВСУ и призвал не верить словам президента Украины Владимира Зеленского о якобы переносе начала активных боевых действий со стороны Киева.
«Владимир Саныч Зеленский лукавит. Контрнаступление идет полным ходом. На Артемовском направлении подразделения ВСУ заходят во фланги, и, к сожалению, в части мест это у них получается успешно. […] Как я уже говорил много раз – план ВСУ в действии. Мы идем и «захлопываем» их, они идут «захлопывать» нас. Для ВСУ важно сейчас «проломить» Артемовское направление. Следующими направлениями будут Брянская и Белгородская области с выходами в Россию и Запорожье. Им нужно сначала разобраться с Артемовским направлением», - говорил он.
14 мая он сообщил, что противник не предпринимал никаких действий для дальнейшего продвижения. По словам Пригожина, вагнеровцы продолжают завоевывать территорию Бахмута и сдерживать наступление противника.
Для контрнаступления ВСУ у Киева нет должного политического обеспечения действий, а дипломатическая часть провалена, заявил в связи с этим беседе с НСН доктор военных наук, заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков.
«Когда они собирались осуществлять наступление и говорили, что возьмут Крым без военных действий, то рассчитывали, что здесь работает "пятая колонна", которая добьется отвода российских войск. Шансов на успех у них нет. У них не получились диверсии на 9 мая, а это говорит о том, что должного политико-дипломатического обеспечения действий у ВСУ нет. При существующем соотношении сил и средств России и Украины у них нет шансов. Успех может быть достигнут только на условиях политико-дипломатического обеспечения действий украинских военных, а эта часть провалилась. Потому Зеленский так и заговорил», - объяснил Сивков.
Со своей стороны, генерал-майор авиации, герой России, председатель Президиума «Офицеров России» Сергей Липовой в пресс-центре НСН заявил, что Киев оттягивает контрнаступление, а Запад толкает Украину к активным действиям, но отказывает в самолетах и ракетах.
«По поводу "знаменитого" разрекламированного контрнаступления я могу сказать, что Украина как можно дальше оттягивает начало этого контрнаступления, отлично понимает, чем для нее это может закончиться. Но американские кураторы принимают все, чтобы подтолкнуть Украину к началу этих действий. Пока Украина прикрывается тем, что у них недостаточно оружия, боеприпасов, ждет мифических поставок самолетов, ракет большей дальности, которые могут дотянуться до Крыма и наших городов. Но Америка не готова идти на это», - говорил он.
Минобороны 15 мая сообщило об уничтожении дальнобойной ракеты Storm Shadow, которые Киеву поставила Великобритания, системой ПВО РФ. Также в ведомстве отчитались о ликвидации двух украинских диверсионно-разведывательных групп в Луганской республике.
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