Украина же пытается атаковать российские территории. Рано утром 16 мая губернатор Брянской области Александр Богомаз в Telegram-канале сообщил, что силы ПВО РФ сбили украинский беспилотник самолетного типа в Клинцах Брянской области. Он отметил, что пострадавших нет, был поврежден балкон жилого дома, на месте работают оперативные службы.

В ответ на провокации Киева российские силы продолжают вести активные действия в зоне спецоперации. Так, «Русская Весна» сообщила о взятии российскими военными села Масютовка в Харьковской области на купянском направлении.

Населенный пункт практически разрушен, однако на близлежащих высотах на другом берегу реки Оскол укрепились украинские войска и контролировали низину с помощью артиллерии и пулеметов. В штурме украинского укрепрайона участвовали бойцы «Роты Z» из бывших заключенных.

При этом на Украине накануне заявили о первом успехе наступательных действий в Артемовске (Бахмуте). Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский заявил о продвижении украинских войск на Бахмутском направлении. До этого украинский лидер Владимир Зеленский сообщил об успешной контратаки ВСУ под Артемовском.

«Заслушали доклад генерала Сырского, чьи подразделения сверхусилиями остановили врага и даже отбросили его обратно по некоторым направлениям», — говорил он.

В ходе визита в Великобританию он также сообщил, что контрнаступление Украины будет, но начнется позже.

«Нам очень нужно время, не очень много. Мы будем готовы через некоторое время. Я не могу поделиться с вами деталями. Мы должны готовиться», - приводят слова Зеленского украинские издания.

Генерал-лейтенант США в отставке Марк Хертлинг написал в статье для Washington Post, что ВСУ не начинают контрнаступление из-за сложности предстоящей операции и высоких рисков.

При этом глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин показал на карте небольшой участок Артемовска, оставшийся за ВСУ, и сообщил, что оставшиеся силы украинцев эвакуируются из города.